邱毅痛批馬蕭是昏君配佞臣 點名「他」才是藍營內鬥罪魁禍首

前總統馬英九與馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

前總統馬英九基金會日前發聲明，切割前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈後，週刊更報導是國安會前秘書長金溥聰奉命主導權力重整、整頓基金會。對此，前立委邱毅今（25日）批評，馬英九基金會遭「佞臣」把持，更點名金溥聰就是破壞藍白合及兩岸和平的罪魁禍首。

邱毅今（25）日在臉書 以「昏君配佞臣」形容馬英九基金會的現狀，痛批馬英九無能廢物、幕僚欺君罔上，禍害朝綱。並引述鄭麗文、陳文茜及蔡正元等人的說法，直指金溥聰長期對國民黨造成無可彌補的傷害，也是破壞藍白合的罪魁禍首，更是個專使「小人步」的大惡人。

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邱毅痛批，金溥聰既銜主子美國人之命，要破壞兩岸和平交流，又與民進黨相勾結，製造可以消滅國民黨的破口。他在馬英九基金會找到破口，就是蕭旭岑和其副手王光慈。蕭旭岑這些年，協助馬英九做了不少兩岸交流的實事，現在被鄭麗文拔擢為國民黨副主席，上個月兩岸智庫論壇就由他領軍，隨後即將登場的習鄭會，也是由他負責籌畫推動。

邱毅認為，這整套陰謀的邏輯很清楚，鄭麗文帶領國民黨反凱子軍購，美國視她為眼中釘。由金小刀挾馬英九委託書抹黑蕭旭岑，並以基金會名義移送司法調查。檢調既然有人舉發移送，自可依法定程序立案搜索，其中的搜索重點必是國民黨中央，然後扣留蕭旭岑手機、電腦、帳戶，再將辦理兩岸交流的金流，羅織到中國官方及國民黨中央，「這一來就可把鄭麗文拉下水，然後用違反國安法來重刑伺候，這套由白色恐怖到綠色恐怖的手法，不就可以把國民黨內親中派一網打盡了嗎？」

邱毅最後說，金溥聰此舉也順勢為趙少康先前的「中國介選」指控作證，最終再將責任推給馬英九，宣稱只是聽命行事，讓馬英九在兩岸關係中身敗名裂。

國安會前秘書長金溥聰。（資料照）

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