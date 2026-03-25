兒虐、數位暴力衝擊成長環境 學生、民團齊呼速修「兒少法」

多位學生代表、民團今（25）早齊聚立法院群賢樓，呼籲衛服部盡速修訂「兒少法」，並向立委遞交陳情書。（記者陳治程攝）

國內兒童虐待、校園霸凌及數位暴力事件頻傳，然保障兒少的根本大法「兒童及少年權益與福利保障法」（下稱兒少法）卻已15年未大幅度修法，多位學生代表團體、民團直言，現行法規已跟不上兒少現場，權利保障「破口」愈來愈大，因而在今早齊聚立院發聲，並向立委遞交「空的」牛皮紙袋陳情書，呼籲衛福部加速進行修法。

高二學生代表承少表示，他經常在網路上看見一樁樁令人遺憾的兒少憾事，儘管社會當下會提及兒少權益，但保障我們權益最直接的法律卻已多年未修訂；他直言，近年的社會大幅改變，從網路安全、數位隱私到心理健康，都影響著他們這一代的生活。因此，他期望行政院盡速提出兒少權法修法草案並展開討論，「我們需要的不是只有關心而已，而是制度性的回應」。

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高雄學生民主聯盟主席萬儀梵批評，衛福部至今對修訂「兒少法」的行動仍停在口頭承諾、不見具體條文，然而，現行制度的兒少表意權規範流於形式，實務上缺乏參與和發聲管道；此外，兒少缺乏獨立求助、問責機制，當面對性平或霸凌等個別事件、體制內救濟的不友善、不合理往往迫使當事人在「體制外」自救，呼籲中央應速修法，承認兒少是具主體性的行動者。

台灣EDU教育協會理事長蔡其曄說，衛福部去（2025）年初曾召集民團討論，立法院衛環委員會更多次辦理公聽會、座談會，但這期間的更動，無論是民團還是兒少都不得而知；即便衛環委員會今（25）日排審兒少權法，但部版草案未出爐，仍無法進行實質的法案審查。他呼籲，現行兒少法應修法加強兒少心理支持、落實兒少表意權，打造更前瞻的兒少保障環境。

民進黨立委范雲、林月琴回應，兒少權法自2011年修正、2014年兒權公約國內法化後，歷經多次零碎修補，仍未全面接軌國際標準，制度已落後近15年。兩人呼籲衛福部儘速提出完整修法版本，納入兒童工作證、網路安全、死因回溯及兒少參與機制等重點，並強調在少子化與國際審查壓力下，應加快修法進程，落實兒少權益保障。

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