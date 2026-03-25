傳沈伯洋出戰北市 蔣萬安：不要每天想選舉自縛手腳

台北市長蔣萬安出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕活動，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

九合一大選即將到來，民進黨首都人選遲未出爐，礙於美關稅政策，行政院副長鄭麗君出戰機率大幅降低，傳高層打算徵召立委沈伯洋。台北市長蔣萬安今（25）日上午出席活動，針對媒體詢問相關議題。蔣強調，他在乎台灣社會，不要每天只想選舉而自縛手腳。

民進黨台北市長人選遲未拍板，立委沈伯洋近日重回民進黨口袋名單，出線機率大增。沈伯洋昨天表示，民進黨有成熟的提名機制，尊重選對會最終決定，相信黨內會推出最強人選。

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蔣萬安今天上午出席台灣人工智慧博覽會AI EXPOTaiwan開幕，被媒體問及民進黨北市長有機會找沈伯洋打「兩岸牌」，嚴防蔣萬安帶來的外溢效應。對此，蔣萬安表示，台北隊就是持續努力的為所有的市民來開路，即使困難，他們依然勇於提出各項的新政，他們在乎如何為市民創造更大的福祉，以及為台北市的發展克服各項的困難，因此他們也在乎台灣社會，不要被每天只想著選舉而自縛手腳。

台北市長蔣萬安今（25）日上午出席活動，針對媒體詢問相關議題。（記者孫唯容攝）

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