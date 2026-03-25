馬英九受訪點名蕭旭岑去職原因 資深媒體人：表明馬沒問題 有問題的是蕭

前總統馬英九和基金會前執行長蕭旭岑、前員工王光慈鬧翻。（資料照）

前總統馬英九接受媒體專訪，透露基金會前執行長蕭旭岑、前員工王光慈之所以離職，是因為涉及財政紀律的問題，將送請司法機關調查，引發各界關注。

根據聯合報專訪，馬英九首度說明，蕭旭岑、王光慈兩人去職原因是涉及一些財政紀律的問題，兩人常常結伴到中國大陸訪問，而且接觸很多台商，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我」。「我做人做事一向是涇渭分明，像有關財務方面，一定要保持清楚。」被問到基金會有沒有內帳外帳？馬英九說：「這我沒有聽過。」

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馬英九非常重視此事，他四次強調，自己在擔任法務部長期間，曾一口氣起訴過八、九百人，其中有很多是他的親信，所以他在這件事上是六親不認；至於具體事證，已經整理得差不多了，之後會送請司法調查，「我們有信心」。

資深媒體人曾韋禎則認為，馬英九與金溥聰先前把蕭旭岑切割掉，這嚴重危及到國民黨主席鄭麗文的權威，因此藍營內部已暗示馬英九被他人把持了。

曾韋禎進一步指出，《聯合報》在這之間感到左右為難，最後派出陳洛薇專訪馬英九，字裡行間強調馬本身沒問題，有問題的是蕭旭岑，顯示「聯合報愛馬的心意，暫時超過對中國的忠誠」，但蕭旭岑也立刻跳出來影射馬英九失智。

台大教授彭錦鵬也關注此事，他直指蕭旭岑出面駁斥馬英九時，強調整起事件最大的關鍵點於「馬前總統忘記了很多事」，才會被有心人趁機介入從中挑撥。

對此，彭錦鵬透露，他一個月前就聽到朋友二度確認過，馬英九已經有明顯記性衰退的情況，因此蕭旭岑說馬英九忘記很多事應該是真的，讓他不禁感嘆最難的事情莫過於不知道自己已經開始失智了。問題是，馬英九一輩子下來，永遠不知道，他的孤芳自賞性格，對國民黨造成多大的傷害。

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