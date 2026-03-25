為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    栗正傑稱美國撐不住 葉耀元反問：那油價為何下跌、美股為何走強

    2026/03/25 11:00 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    中東緊張局勢升溫，退將栗正傑聲稱，伊朗長程導彈掌握戰爭主動權，美方國防預算明顯不夠燒，且最大壓力來自國內，連MAGA派也反對興兵，只能趕快平息戰火。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，伊朗為什麼會跟美國開始對話，國際油價還開始下跌了呢？同時，如果美國真的那麼弱，美金跟美股怎麼會繼續走強呢？

    葉耀元在臉書PO文表示，哪一個跡象顯示伊朗掌握了戰爭的主動權？哪一個跡象顯示美國國防預算不夠燒？哪一個跡象顯示國內的壓力讓川普想收手？

    葉耀元指出，美國人現在關心兩件事：其一是油價上漲可能造成未來的物價上漲，其二是因為國會沒有通過國土安全局的預算所以機場的安檢（TSA）幾乎停擺，導致美國人要搭飛機要等上三四個小時才能過安檢。所以關心戰爭是有在關心，但問題是民生被影響到的層面還沒有TSA停擺來得大。

    葉耀元直言，栗正傑還說川普的支持率只剩下兩成五，看這兩個禮拜做出來的民調結果都還有四成左右，他這兩成五的資料是哪裡來的？如果按照栗正傑說的，「伊朗這麼猛，美國這麼弱」，那伊朗為什麼會跟美國開始對話，國際油價還開始下跌了呢？同時，如果美國真的那麼弱，美金跟美股怎麼會繼續走強呢？只能說啦，投資者才是明眼人，看得懂國際的局勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播