栗正傑稱美國撐不住 葉耀元反問：那油價為何下跌、美股為何走強

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

中東緊張局勢升溫，退將栗正傑聲稱，伊朗長程導彈掌握戰爭主動權，美方國防預算明顯不夠燒，且最大壓力來自國內，連MAGA派也反對興兵，只能趕快平息戰火。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，伊朗為什麼會跟美國開始對話，國際油價還開始下跌了呢？同時，如果美國真的那麼弱，美金跟美股怎麼會繼續走強呢？

葉耀元在臉書PO文表示，哪一個跡象顯示伊朗掌握了戰爭的主動權？哪一個跡象顯示美國國防預算不夠燒？哪一個跡象顯示國內的壓力讓川普想收手？

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葉耀元指出，美國人現在關心兩件事：其一是油價上漲可能造成未來的物價上漲，其二是因為國會沒有通過國土安全局的預算所以機場的安檢（TSA）幾乎停擺，導致美國人要搭飛機要等上三四個小時才能過安檢。所以關心戰爭是有在關心，但問題是民生被影響到的層面還沒有TSA停擺來得大。

葉耀元直言，栗正傑還說川普的支持率只剩下兩成五，看這兩個禮拜做出來的民調結果都還有四成左右，他這兩成五的資料是哪裡來的？如果按照栗正傑說的，「伊朗這麼猛，美國這麼弱」，那伊朗為什麼會跟美國開始對話，國際油價還開始下跌了呢？同時，如果美國真的那麼弱，美金跟美股怎麼會繼續走強呢？只能說啦，投資者才是明眼人，看得懂國際的局勢。

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