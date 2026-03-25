國民黨中市議員確定提名34席 北屯、豐原新人爭提名則採民調

國民黨中市議員確定提名三十四席。（記者蘇金鳳攝）

台中市各政黨最近都為議員的提名進行民調，國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，已確定現任國民黨籍31位現任議員全部提名，加上北屯提名2位新人，豐原提名一位新人，確定提供34席；第二階段若其他選區有新人若堅持要參選，黨中央則進行不公布的內參民調，再進行評估，第三階段再看有無藍白合的空間。

至於何時登記，蘇柏興表示，將等黨中央審核後，就會宣布何時開始受理。

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國民黨台中市黨部主委蘇柏興強調，台中市相當特別，除了提名34席還有跟國民黨友好的無黨籍市議員，如陳廷秀、徐瑄灃、林昊佑，如此國民黨加上無黨籍就有37席左右， 不但過半而且還超過。

國民黨現任市議員有31位，原本要交棒給兒子的羅永珍，但已改變心意，要繼續爭取連任。此外，北屯區還有2至3席新人空間，會進行民調，若是第3席能贏民眾黨，則提名3席，若無法贏民眾黨則禮讓給民眾黨。

另外后里豐原因張瀞分不連任，有一席的新人空間，但有2人要參選，也是進行民調。

蘇柏興表示，因此下屆至少提名34席，至於若其選區如東南、太平等選區也有新人要參選，但實際評估已無空間，會請黨中央進行內參民調評估。

蘇柏興表示，國民黨在台中市的提名是以勝選為考量，因此穩健的提名，也會考量友黨，如民眾黨及無黨籍，因此第3階段的提名就會考量到選區是否有空間增提一人，若實力不及民眾黨，就不提名。

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