中配徐春鶯涉犯反滲透法被起訴 林楚茵：黃國昌不是最愛揭弊嗎？

林楚茵向黃國昌喊話：「徐春鶯曾擔任民眾黨要職，也是民眾黨立委提名人選。黃國昌不是最愛揭弊嗎？怎麼一遇到自己人就忘記怎麼咆哮了？」圖為徐春鶯。（資料照）

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、列入不分區立委安全名單的中配徐春鶯，因涉嫌與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明長期與中共官員往來，並分別於2022、2024年為黃珊珊、柯文哲選舉站台，被依反滲透法等罪嫌起訴。民進黨立委林楚茵今（25日）對此質疑民眾黨主席黃國昌：「黃國昌不是最愛揭弊嗎？怎麼一遇到自己人就忘記怎麼咆哮了？」

林楚茵表示，徐春鶯被依《反滲透法》等4罪起訴，檢調查出徐自稱「是紅色的」、涉嫌與中共往來、回報台灣政情、動員特定族群介選，這就是「民眾黨不分區未遂」的徐春鶯。

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林楚茵指出，立法院差點進來一個涉嫌統戰的徐春鶯，現在則是一個國籍、戶籍有問題沒有資格當立委的「離婚中國人」李貞秀，林質疑：「民眾黨到底要多羞辱中配？讓這些人來代表新住民？」

林楚茵也向黃國昌喊話：「徐春鶯曾擔任民眾黨要職，也是民眾黨立委提名人選。黃國昌不是最愛揭弊嗎？怎麼一遇到自己人就忘記怎麼咆哮了？」

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