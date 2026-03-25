蔡英文帶起「爬山」風潮 謝金河：蕭美琴才是高手

財信傳媒董事長謝金河指出，前總統蔡英文（右）卸任後帶起爬山風潮，現任副總統蕭美琴（左）更是爬山高手。（資料照合成圖）

前總統蔡英文近日表示，卸任後最喜歡做的事就是爬山。對此財信傳媒董事長謝金河指出，政治人物走向山林，健康又能帶動風氣，是很好的休閒生活，更揭露副總統蕭美琴是「爬山高手」。

謝金河在臉書發布貼文稱，蔡英文最近迷上爬山，去了基隆市和基隆市長參選人童子瑋、前基隆市長林右昌一起爬獅球嶺，受到山友熱情歡迎；接著又去宜蘭陪宜蘭縣長參選人林國漳爬山，在山徑上也獲得山友歡呼；不久前，蔡英文也去嘉義市陪立委王美惠爬山，不知不覺帶起一股爬山風潮。

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謝金河認為，政治不必「太殺戮」，不同陣營經常劍拔弩張；何妨軟性一點，政治人物走向山林，健康又能帶動風氣，是很好的休閒生活。

謝金河說，國民黨傳統政治生態都在高爾夫球場，到了陳水扁執政，民進黨內政治人物不熱衷高爾夫球；馬英執政時期，他喜歡跑步；蔡英文卸任後則迷上爬山，卸任不久就邀請前行政院長蘇貞昌到鶯歌爬山，後來又去了阿郎壹古道，民眾在山徑上看到前總統來爬山，多了幾分親切感。

蔡英文日前透露爬山過程中，年紀較輕的童子瑋卻比林國漳還喘。童子瑋隨即邀請嘉義縣長參選人蔡易餘、立委王義川再爬一次獅球嶺，結果王義川最喘得到冠軍，被加封「王易喘」。對此謝金河打趣表示，「3個胖子比誰最喘？很有創意！」

總統賴清德20日視導潛艦海鯤號時，也提到蔡英文經常找大家一起爬山，「下海」的部分就交給他。謝金河直言，「這個接龍也接得很好！」

謝金河透露，近日在全球台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局的台灣勵志學會上，曾向蔡英文分享攀登「黃金八稜」的照片，並自薦當嚮導。不過蔡英文面有難色，可能覺得山徑太困難了；倒是副總統蕭美琴說，她比較喜歡這樣的路徑，「她喜歡比較原始的。」

去年底，蕭美琴和外交部長林佳龍帶領外國使節一起攀登觀音山，林佳龍腳程跟不上蕭美琴，而且比蕭美琴更喘，謝金河表示，「看起來蕭副總統是高手！」

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