民眾黨中市北屯區完成民調 初選結果上午11點揭曉

民眾黨中市黨部主委陳清龍。（民眾黨提供）

民眾黨台中市北屯區議員有吳皇昇及邱于珊兩人有意參選，中市黨部因協調不成而決定採民調，黨中央對民調時間三緘其口，讓擬參選人相當焦慮 ，終於在前天（23日）及昨天（24日）進行兩天的民調，中市黨部主委陳清龍表示，黨中央預計在今天上午11時公布，誰能代表民眾黨參選就能出爐。

11月28日市議員選舉，北屯人口增加，應選席次由6席預計增加成7席，因此藍綠白三黨的新人很多擠入北屯參選，民眾黨就有前中市府研考會主委吳皇昇及台中市東海大學校友會理事長邱于珊角逐，黨部雖希望不要民調，用協調產出人選，但兩人參選意志堅定，因此黨部決定採民調，進行日期相當保密，並已在23及24日進行完成。

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市黨部主委陳清龍表示，民調已完成，預計在今天上午11點左右公布，屆時人選可產生。

此外，國民黨在北屯區將提名2加2或3席，除了確定提名兩位現任的市議員沈佑蓮及賴順仁，因為黃健豪改選立委及陳成添不選，因此原來2個席次將由新人角逐，目前有吳宗學、許育璿、顏建程、張永漢4搶2。1

但是因為北屯因人口增加，應選席次又增加1席，因此國民黨可能再提一席新人，但需要內參民調贏過民眾黨已被提名的市議員，否則會禮讓給民眾黨，只提4席。

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