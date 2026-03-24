蘇巧慧推動台62線延伸萬里金山 串連北海岸發展

立法院交通委員會昨辦「台62線延伸至萬里優先路段」現地考察，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧（左2）再次向交通部長陳世凱 （左3）爭取，除了加速延伸萬里的優先路段，也盼延伸至金山路段能盡快規劃。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

假日車潮讓基金公路成常態性壅塞，交通部公路局今在新北市萬里區公所舉辦「台62線延伸至萬里優先路段綜合規劃」地方說明會，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧強調，該計畫是升級北海岸交通路網的關鍵工程，目前以萬里優先路段先行施作，該段總經費308億元中央全額補助、全長6.2公里，讓前往萬里、金山的車流提早分流，全面提升北海岸的產業發展。

立法院交通委員會昨天先舉辦「台62線延伸至萬里優先路段」現地考察，蘇巧慧、立委林沛祥、基隆市議員吳驊珈、立委廖先翔辦公室等人共同出席。

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蘇巧慧提到，目前台2線是進入金山、萬里的主要幹道，然而假日湧入的車潮，加上車道數不平衡，造成基金公路常態性壅塞，不僅嚴重影響基隆、新北在地居民的生活品質，更成為北海岸觀光發展的瓶頸，以即將到來的清明假期為例，她點出塞車問題始終是地方沉重的負擔，因此延伸台62線刻不容緩。

她說，她去年3月邀集交通部公路局進行專案說明，昨天她再次向交通部長陳世凱當面爭取，除了延伸萬里的優先路段要加速，也期盼延伸至金山路段能夠盡快規劃，徹底解決北海岸長年的交通痛點，讓金山鄉親回家的路能夠更加順暢。

蘇巧慧也指出，自她上任立委以來，便積極為新北爭取中央預算，成功推動多項新北重大交通建設，包含「台65線增設浮洲橋匝道」、去年10月陸續完工通車的「五股交流道改善工程」，以及今年1月行政院核定、預計明年發包動工的「台65線增設新莊第二南下出口匝道」和今年3月剛決標、預計9月動工的「林口-八里105市道改善蜿蜒道路新闢道路工程」。此外，她也持續推動台65線延伸至龍潭的「板龍快速道路計畫」，全面提升新北的交通品質。

新北市議員張錦豪、基隆市議員張之豪也參與今天的地方說明會，張錦豪表示，這條路凝聚了許多人的心力，他特別感謝立委沈發惠、前立委賴品妤長期奔走推動，更曾當面向時任副總統賴清德爭取，讓計畫得以順利推展，而萬金地區聯外目前僅依靠台2線，缺乏高快速路網服務串聯，若台62線能延伸至萬里、金山，不僅將大幅提升民眾就醫效率，也能作為災害疏散的替代道路。

張之豪說，解決交通回堵不僅能讓市民通勤更便利，也能吸引外移青年回鄉發展，讓家鄉更有生命力；吳驊珈指出，該計畫由中央全額負擔308億元，是中央與地方聯手為市民謀福利的典範，期盼完工後能有效分流車潮。

交通部公路局今在新北市萬里區公所舉辦「台62線延伸至萬里優先路段綜合規劃」地方說明會，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧強調該計畫是升級北海岸交通路網的關鍵工程。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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