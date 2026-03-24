高虹安親信處長施淑婷發文質疑李貞秀情何以堪？網歪樓：文章應不是施寫的

新竹市長高虹安的親信、市府民政處長施淑婷發文質疑李貞秀情何以堪？網卻歪樓：文章應不是施寫的。（記者洪美秀攝）

中國籍配偶李貞秀昨晚直播爆料「光新竹市長高虹安一個人就拿了柯文哲700萬」引發政壇震盪，除高虹安一早就發聲明澄清沒拿到，高虹安的親信、民政處長施淑婷晚間也發文質疑李貞秀，但網友卻歪樓開酸一看文章內容就知道不是施淑婷寫的，有的稱AI很好用，有的稱「太容易懂，不是她寫的」，對照施淑婷過去無厘頭及怒嗆網友的貼文，施為護航高虹安的發文，反讓網友看懂了。

施淑婷發文提到，「看到李貞秀的發言，我真的感到非常痛心與不可置信。貞秀姐，妳身為黨內同志，甚至領受立委的重任，怎麼能在判決前的關鍵時刻，說出漏洞百出的錯誤資訊來傷害台灣民眾黨？所有人在法庭外直播了1年，難道連基本的庭訊內容都沒聽進去嗎？這種隨口胡謅的數字，對正在司法泥沼中奮戰的人來說，是多麼大的二次傷害！那份1500 Excel檔早就被證明毫無公信力，身為立委理應追求真相，妳卻反過來引用這種「漏洞百出」的東西來直播論述，這對過去1年為了京華城案、為了黨內清白徹夜奔走辯護的夥伴們，情何以堪？」

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施淑婷為護航高虹安的貼文，也引來網友各種留言及轉發、開酸，有的留言「這不是swee體！」、「Sweetie被洗腦得好徹底，就像在銀行裡行員和員警都拉不住的那種」、「非常明顯這不是她寫得出來的文，一點都不ㄎㄧㄤ」，酸度爆表。

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