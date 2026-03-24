「學習之旅」啟程 童子瑋首站屏東取經

民進黨基隆市長參選人童子瑋展開「進步城市-學習之旅」，首站為國境之南的屏東縣。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今（24日）展開「進步城市-學習之旅」，首站選擇國境之南的屏東縣。童子瑋在屏東縣長周春米陪同下完成旅程，他表示，屏東縣在周縣長帶領下，許多建設與政策都讓他獲益良多，會將相關經驗帶回研究，為基隆打造全齡共好生活。

童子瑋一連跑了國立海洋生物博物館、好屏生活長照館、屏東車站Youbike站點，以及九如鄉巴轆公園（屏北旗艦公園）。

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童子瑋表示，最讓他印象深刻的是好屏生活長照館以及九如鄉巴轆公園。他指出，好屏生活長照館以「預備老後生活」為核心理念，不只是提供照顧服務，更透過展示與體驗，讓民眾提前理解長照制度、輔具使用與家庭照顧模式，打造更有尊嚴與自主性的高齡生活環境。他認為，這樣的設計不僅降低家庭壓力，也讓長照政策更貼近民眾日常，是基隆未來在高齡社會中必須加速推動的方向。

而在巴轆公園的行程，由周縣長全程陪同，包含建設旗艦公園的發展沿革、公園特色，以及如何將屏東縣引進「兒童表意權」，將全縣打造為「遊戲城市」等觀念，都讓童子瑋表示值得學習和參考。他也強調，透過讓孩子參與公共空間設計，不僅提升使用品質，更能培養公民意識與城市認同感，未來基隆在推動公園建設時，也應納入不同年齡層需求，打造真正共融的城市空間。

此外，童子瑋也提到，屏東車站前的YouBike，是許多基隆市民反映期待的建設。他指出，屏東透過完整的公共自行車系統，已建置超過百站據點，串聯車站、生活圈與觀光動線，並結合電子支付與通勤月票政策，讓短程移動更便利，也有效提升公共運輸使用率。 他認為，基隆未來若要推動「步行城市」與低碳交通，YouBike不只是交通工具，更是城市生活型態轉型的重要基礎設施。

童子瑋表示，國立海洋生物博物館雖然屬於中央管轄，但因為牽動地方觀光與生態教育，可以跟周邊社區共同打造觀光廊帶，這也是他正在努力規劃的方向。他說，海生館作為全國級的海洋教育與觀光據點，具備高度集客能力與教育功能，若能與地方景點、產業及交通串聯，不僅可以延長旅客停留時間，也能帶動整體區域發展。未來基隆也應思考如何整合港口、山海景觀與在地文化，形成完整的觀光路徑。

民進黨基隆市長參選人童子瑋展開「進步城市-學習之旅」，由屏東縣長周春米（左）介紹縣內建設。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋展開「進步城市-學習之旅」；圖為童子瑋參觀國立海生館。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

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