爆「高虹安拿柯文哲700萬」！施淑婷轟李貞秀：關鍵時刻傷害民眾黨

民眾黨立委李貞秀24日立法院聯訪，回應時事評論。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀昨深夜直播中淚訴鍾小平是壞人，更爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」，掀起大量討論。對此，新竹市民政處長施淑婷傻眼表示，「貞秀姐，妳身為黨內同志，甚至領受立委的重任，怎麼能在判決前的關鍵時刻，說出漏洞百出的錯誤資訊來傷害台灣民眾黨？」

施淑婷在臉書發文表示，看到李貞秀的發言，她真的感到非常痛心與不可置信。直呼，「貞秀姐，妳身為黨內同志，甚至領受立委的重任，怎麼能在判決前的關鍵時刻，說出漏洞百出的錯誤資訊來傷害台灣民眾黨？」

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施淑婷質疑，所有人在法庭外直播了一年，難道李貞秀連基本的庭訊內容都沒聽進去嗎？她認為，這種隨口胡謅的數字，對正在司法泥沼中奮戰的人來說，是多麼大的二次傷害。那份1500 Excel檔也早就被證明毫無公信力，身為立委理應追求真相，李貞秀卻反過來引用這種「漏洞百出」的東西來直播論述，怒轟，「這對過去一年為了京華城案、為了黨內清白徹夜奔走辯護的夥伴們，情何以堪？」

施淑婷更說，在326宣判前，我們需要的是團結一心對抗民進黨的政治獵巫，而不是失去理智對外亂講。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這種網內互打的好戲是可以免費看的嗎」、「挑了一個草包不分區」、「可見貴黨提名的制度問題很大」、「真的蠻無言的，心理素質實在太低了」、「什麼時候要開除她」、「什麼都可以忍，這種莫名其妙網內互打，真的自己滾慢走不送」。

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