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    首頁 > 政治

    李貞秀爆柯文哲給高虹安700萬 小草氣炸出征：道歉沒用快滾吧！

    2026/03/24 20:34 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配「立委」李貞秀。（記者塗建榮攝）

    民眾黨中配「立委」李貞秀。（記者塗建榮攝）

    京華城案一審宣判前夕，民眾黨中配「立委」李貞秀爆出新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，引發輿論譁然。如今連死忠小草都挺不下去，群起砲轟李貞秀，要求民眾黨將這種人換掉，避免給黨帶來更多傷害。

    李貞秀昨（23日）晚突然開職播，批評國民黨北市議員鍾小平造謠，但與網友聊天過程中，竟然意外爆猛料，宣稱她之前去聽柯案的庭訊，得知光是高虹安一個人就跟柯文哲拿了700萬。李貞秀的勁爆發言曝光後，高虹安今天一早就發聲明切割否認，李貞秀也自知闖大禍，出面坦承當下是一時情緒激動而失言，事實未經查證，後續會找機會向高虹安當面致歉。

    不過白營的死忠支持者都氣炸了，紛紛跳出來砲轟「李貞秀這次真的要好好道歉，聽庭那麼多人，都沒人聽過高虹安700萬的事……真的給柯文哲和高虹安帶來很大的麻煩」、「這是傷了黨，真的超級超級失望」、「我看到真的氣死，完全挺不下去，把當立委跟對抗執政黨當兒戲，拜託民眾黨把她換掉了吧！她這樣亂開直播，完全就是遞刀子給民進黨側翼」、「這不是道歉就可了，她每次情緒一崩就搞事，只希望她趕緊滾」、「認真覺得民眾黨該好好好整頓內部了」。

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