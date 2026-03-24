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    首頁 > 政治

    談改善兩岸關係 鄭麗文打包票：北京也會釋出同等善意跟誠意

    2026/03/24 17:52 記者葛祐豪／高雄報導
    國民黨主席鄭麗文（中）今（24）日南下高雄，參加工商建研會南區聯誼會的「與黨主席有約」座談時，與高雄市長參選人柯志恩（左）、台南市長參選人謝龍介（右）合體。（記者李惠洲攝）

    國民黨主席鄭麗文（中）今（24）日南下高雄，參加工商建研會南區聯誼會的「與黨主席有約」座談時，與高雄市長參選人柯志恩（左）、台南市長參選人謝龍介（右）合體。（記者李惠洲攝）

    國民黨主席鄭麗文今（24）日南下高雄，參加工商建研會南區聯誼會的「與黨主席有約」座談，提及國民黨改善兩岸關係往和平之路，她打包票說，不是只有台灣一廂情願，北京也會釋出同等的善意跟誠意。

    這場座談會包括，國民黨高雄市長參選人柯志恩、台南市長謝龍介都到場，與數十名工商界人士互動。現場有人提問「國民黨要如何照顧在中國工作的台商權益？」鄭麗文強調，兩岸兵兇戰危，國民黨要證明兩岸有一條不同的路，是「和平的路、不是打仗的路」，台灣希望跟全世界做朋友 「傻瓜才二擇一」，改善對岸關係與對美關係，兩者沒有矛盾，希望是雙贏共好。

    鄭說，在蘇聯解體、全球化之後，她希望台灣第一島鏈是和平軸心，要讓所有台灣人都享受和平紅利，而非全世界都擔心台海發生戰爭。今天國民黨證明給全世界看，不是只有台灣一廂情願，北京也會釋出同等的善意跟誠意，希望互信跟善意是一步步累積擴大，這是和平的基礎。

    鄭麗文強調，這樣在未來2028年政黨輪替之後，國民黨才有辦法代表台灣的官方政府，所有全面政策回歸兩岸關係正常化、回歸兩岸全面交流與對話，甚至在很多領域進行合作。至於在野這兩年，鄭麗文認為國民黨只能努力的營造與證明「和平是可能的，和平才會帶來希望、享受紅利」，這不只是兩岸人民的願望，而是全世界人民的共同願望。

    鄭指出，和平不能只是曇花一現，她深刻感受馬英九執政8年帶來的和平榮景，但政黨一輪替，降到冰點甚至隨時可能有軍事衝突；因此兩岸和平框架是永續的存在，尤其需要美國的支持，國民黨將發揮積極關鍵的角色，也不會迴避這樣重大的歷史使命。

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