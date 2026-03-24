高市早苗晤川普 賴清德感謝日本政府多次強調台海和平穩定重要性

賴清德總統今（24）日下午接見「日本台灣親善協會」衛藤征士郎會長一行，感謝協會促進台日在各領域的交流合作。（總統府提供）

賴清德總統今（24）日下午接見「日本台灣親善協會」衛藤征士郎會長一行，感謝協會促進台日在各領域的交流合作。並表示，由於近年來威權主義不斷擴張，台海的和平穩定受到國際社會高度關注，感謝日本政府多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，包括上週高市早苗首相與美國川普總統舉行峰會，會後在事實清單重申美日元首致力於維護台海和平穩定，展現出國際社會對區域安全重視支持。

總統強調，面對區域的挑戰，台灣除了持續強化自我防衛能力，更會與日本及理念相近的友盟國家深化合作，共同維護區域的和平、穩定與繁榮。此外，現在台日產業已經在半導體、人工智慧等關鍵領域，建立緊密的合作模式，並對全球供應鏈穩定發揮重要作用，相信台灣和日本將能在既有基礎上，進一步拓展合作。

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總統表示，去年台日互訪人次突破820萬人次，期待未來可以超過1千萬人次。希望在衛藤會長與訪賓的支持下，台日互訪規模可以持續增長，促進彼此的觀光和經濟發展，讓彼此人民的情誼更加深厚，台日關係繼續穩定向前。

衛藤會長說，「日本台灣親善協會」的歷史可追溯至1949年的「華南俱樂部」，其後於1971年轉型為「社團法人亞東親善協會」，於2018年更名為現名後沿用至今，且長期致力於促進台日之間的相互理解與交流，持續推動雙邊關係深化，相關核心宗旨始終未曾改變。

他表示，賴總統於去年國慶演說中指出，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，將致力維持現狀；而台海的和平與穩定亦被視為區域經濟繁榮的重要基石。此外，近期日美峰會亦達成相關共識，日本首相與美國總統一致強調，台灣海峽的和平與穩定對於區域安全及全球繁榮具有關鍵意義。

衛藤會長表示，在當前多變的國際局勢下，台灣在自由、人權與法治等方面的表現深獲國際社會肯定，相關核心價值在印太區域的重要性亦持續提升。他並強調，將全力支持臺灣參與各項國際組織，包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民用航空組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（ICPO-INTERPOL）等，展現堅定支持的立場。

談及台日交流，衛藤會長指出，目前雙方往來人次已突破800萬，未來將朝突破1,000萬人次的目標努力。並表示，民間交流同樣至關重要，特別是青少年之間的互動，期盼未來能促進台日高中生及國中生更為頻繁且深入的交流。

賴清德總統今（24）日下午接見「日本台灣親善協會」衛藤征士郎會長一行，感謝協會促進台日在各領域的交流合作。（總統府提供）

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