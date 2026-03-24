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    首頁 > 政治

    林秉文海外遭槍殺 四叉貓點名「通緝同梯」橘子：擔心妳安危！

    2026/03/24 19:45 即時新聞／綜合報導
    四叉貓點名林秉文在通緝令上的「同期生」許芷瑜。（圖取自法務部調查局）

    四叉貓點名林秉文在通緝令上的「同期生」許芷瑜。（圖取自法務部調查局）

    綽號「鱸鰻」、「百億賭王」的PGtalk負責人林秉文，因捲入88會館洗錢案遭檢方起訴，2024年棄保潛逃海外，法院隨即發布通緝令。而今驚傳他在柬埔寨疑遭仇家槍殺，引發台灣社會熱議，網紅「四叉貓」劉宇跳出來喊話和林秉文是「同期生」的「橘子」許芷瑜小心自身安危，酸度爆表。

    柬埔寨警方和我國刑事局今天證實，林秉文昨日深夜在柬埔寨西港住處外出散步時，遭3、4名歹徒持槍伏擊，明顯是謀殺；外傳他中29槍，其中5槍爆頭。林秉文遭槍殺的消息曝光後，引發輿論熱議，還有陰謀論竄出，指稱林秉文涉及的88會館案牽連甚廣，對象包括多名警界高層和政商名流，「處理」掉他是為防止他回台受審後供出更多內幕，他的身亡也許也能讓相關金流與勾結證據石沉大海。

    對此，四叉貓忍不住點名被視為京華城案、政治獻金案關鍵人物的許芷瑜，後天（26日）就要一審宣判，「刑事局證實林秉文潛逃柬埔寨被槍S。那個……通緝令同期生（許芷瑜和林秉文都是在2024年先後被通緝）的橘子，我很擔心妳的安危啊！」網友紛紛表示，「說不定已經被捏爆了」、「小心喔，橘子隨時隨地被剝掉了」、「知道的太多了」、「橘子確定人還在嗎？」、「橘子啊，快回台灣，生命重要！」、「再不投案會被滅口」、「橘子快回來，外面很危險！」

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