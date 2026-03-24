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    首頁 > 政治

    爆中配樁腳成功放棄中國籍！李貞秀批造謠 鍾小平：已跟樁腳求證

    2026/03/24 16:53 記者孫唯容／台北報導
    鐘小平受訪表示，他不會跟李貞秀道歉。至於是否確認樁腳是放棄國籍與戶籍，鍾小平也強調，自己已跟樁腳求證過，確認是放棄國籍、戶籍，而相關文件不方便出示。（資料照）

    鐘小平受訪表示，他不會跟李貞秀道歉。至於是否確認樁腳是放棄國籍與戶籍，鍾小平也強調，自己已跟樁腳求證過，確認是放棄國籍、戶籍，而相關文件不方便出示。（資料照）

    中配李貞秀立委身份問題延燒，國民黨籍台北市議員鍾小平近日在政論節目驚爆，他認識的「中配樁腳」成功放棄中國籍，李貞秀對此大感不滿，怒嗆鍾小平是條狗，今（24）日召開臨時記者會回應，強調鍾小平應為他傳遞錯誤的資訊慎重道歉。鍾小平受訪表示，他不會跟李貞秀道歉。至於是否確認樁腳是放棄國籍與戶籍，鍾小平也強調，自己已跟樁腳求證過，確認是放棄國籍、戶籍，而相關文件不方便出示。

    李貞秀今天稍早在記者會呼籲鍾小平，必須慎重地道歉，他身為一個民意代表，公然利用他的話語權上平台造謠。他誤導所有的人，讓大家誤會，不管是把所有的箭靶導向她之外。因為他的造謠，「他的錯誤訊息，不只是造成我李貞秀個人的困擾，也造成我們整個中配群體的困擾」。

    李貞秀表示，昨天國民黨的立委在立院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正，邱垂正證實目前全台沒有任何一個中配放棄國籍成功過，因此證明鍾小平的資訊是錯的，不管他是有心或是誤會，或者是他就是造謠，不管是身為民意代表，或者就算他作為一個「人」，他都必須出來跟我道歉，跟所有國人大眾道歉，他給的錯誤訊息。

    邱垂正今天上午受訪時表示，有關鍾小平所提的案例，陸委會正在了解當中，看看該個案是放棄戶籍還是放棄國籍，會透過移民署來問問看。

    面對爭議，鍾小平指出，他不會跟李貞秀道歉，為什麼要跟李貞秀道歉，因為沒有理由，要道歉總要有個理由，她講話「聽攏無」，兩個人根本是平行時空。

    至於是否確認中配樁腳放棄戶籍，同時也放棄國籍，至於成功放棄中國籍的文件能否出示？鍾小平指出，他已經跟樁腳求證過，確認有放棄，樁腳的說法就是這樣。鐘小平也強調，他真的求證過，人家是良家婦女，要求出示文件對人家會造成困擾，因此不方便出示。

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