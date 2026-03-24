徐春鶯助中國拓展在台影響力被起訴 周軒：滲透行動布局縝密！

中配徐春鶯。（資料照）

民眾黨前新住民委員會主委、一度列民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，今天（24日）被檢方以《滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書和詐欺取財等4罪起訴。政治工作者周軒直言，徐春鶯案就是一場布局縝密的中國滲透台灣行動！

周軒今天下午在臉書發文列出此案時間線，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會鍾姓會長、中共民政部海峽兩岸婚姻中心楊姓主任等人聯繫，共同規劃推進中配群體在台政治影響力，使中配取得各級公職人員身分。接著，由中共民政部海峽婚姻中心提供落地招待參訪、申請急難救助金、提供快篩試劑等資源，助益徐春鶯、鍾姓會長維持在中配群體間的地位。

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徐春鶯又利用她在台灣的身分與人脈，長期提供中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任，有關台灣政治、選舉的各式輿情，並以形式上聘用孫姓副主任為法律顧問，偽造相關文書資料，讓他便利掩飾身分來台參與活動、與在台中配接觸建立聯繫管道。

周軒接著說，檢調查出，國民黨2017年前有國會多數的時候，沒有縮短中配取得台灣身分證期限，加上國民黨的不分區立委名單將中配牛春茹、史雪燕安排在安全名單外，徐春鶯認為國民黨騙中配支持。因此改支持他政黨，以推進中配成為立委為目標。2022年市長大選時，徐春鶯得知黃珊珊確定參選台北市長，所以徐春鶯向中方報告此事，並表態動員支持黃珊珊，動員中配團體與鍾姓會長替黃珊珊站台；2024年總統大選，時任民眾黨祕書長謝立功邀請參與聚餐，徐春鶯得知柯文哲有意在中配群體中發展組織，便與中方報告，支持柯文哲競選總統。

更離譜的是，徐春鶯還自109年起至114年間從事地下匯兌，匯兌金額達2874萬餘，又替女兒偽造財力證明，再用女兒名義申辦購買位於新北市汐止區的「美麗山林」建案，詐貸2697萬。新北檢審酌徐春鶯取得台灣身分證多年，和鍾姓會長都是台灣人民，卻向中共表忠、認同中共統一，藉服務中配家庭的名義，建立管道，長期向中方匯報台灣政情、選情，還協助中共監控台灣中配、動員中配能力向台灣政黨索要不分區立委席次，檢方請求從重量刑。

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