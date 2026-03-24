宣判前夕李貞秀突爆柯文哲猛料！ 他曝想救阿北只剩這招了......

李貞秀驚爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，引發輿論譁然。（資料照）

京華城案一審宣判前夕，民眾黨中配「立委」李貞秀驚爆，新竹市長高虹安拿了柯文哲（前台北市長、前民眾黨主席）700萬，引發輿論譁然。擁有10多萬人追蹤的粉專「百柯全書」直言，李貞秀的爆料恐引發民眾黨「金流大地震」！

百柯全書今天發文表示，「李貞秀公開直指高虹安曾拿走700萬元，這記重錘不僅擊碎了黨內團結的表象，更正式引爆了政治獻金案的『案外案』。這不再只是單一帳務疏失，而是直指核心：阿北身邊的人，到底分走了多少錢？700萬或許只是冰山一角？​如果高虹安一個人就拿了700萬，那麼其他的『核心幹部』呢？」

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「這是一個極其嚴肅的法律問題，也是所有支持者必須面對的真相。首先是​『戰狼』與宣傳體系：陳智菡領銜的行銷宣傳費用動輒千萬，這些經費的流向是否禁得起檢驗？在漂亮的數據背後，是否存在著未入帳的『隱形現金』？再來是​網軍與媒體側翼：支撐民眾黨強大空戰的資金來源究竟為何？那些在網路上帶風向、護航的體系，難道都是義務幫忙？最後是黨內分贓疑雲：若李貞秀的爆料屬實，這代表民眾黨內部的金流存在著極大的隨意性。還有多少人頂著『救阿北』的名號，私下卻在收割政治獻金的果實？」

百柯全書直言，「小草們醒醒吧！『大查帳』才是救阿北的唯一生路。現在的情勢已經非常明確：阿北清不清白，取決於那些拿錢的人願不願意吐出來！​目前的司法風暴中，柯文哲正承擔著整個黨的金流風險，如果小草們真的想拯救柯文哲，現在最該做的不是盲目護航，而是要求民眾黨發起『地毯式大查帳』。​邏輯很簡單：吐出來越多，阿北的刑責就越輕。​阿北口口聲聲說要清廉，但如果他身邊的人個個口袋飽飽、帳目不清，檢察官會不會認定這些錢是柯文哲授意發放的利潤？」

「唯有讓那些拿了錢的人無論是高官還是幕僚，把不該拿的錢全部繳回、說清楚去向，才能在法律上證明阿北沒有『侵佔』或『收賄』的意圖。​如果其他人不清不白，阿北就永遠不可能清清白白。小草們必須清醒過來，意識到現在真正的威脅可能不在外部，而是在內部。如果你相信阿北清清白白，那麼你們就應該清算那些吸著柯文哲政治紅利、私下收受金錢的『黨內寄生蟲』。​就是那些人拿走阿北的錢，才把阿北推向深淵的！」

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