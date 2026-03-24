最新民調！ 近7成民眾認李貞秀「無資格」任立委 白營也有4成

台灣勵志協會今（24日）下午舉辦「115年3月台灣情勢民意調查發表會」。（記者塗建榮攝）

民眾黨李貞秀的立委資格爭議延燒。最新民調結果指出，近7成（68.6%）民眾認為，李貞秀沒有資格擔任中華民國立委，僅28.8%認為有資格，即便是民眾黨支持者，也有超過4成（40.7%）認為無資格擔任立委。成大政治系教授王宏仁認為，連民眾黨支持者都對李貞秀立委資格感到遲疑，代表其選民基礎相當薄弱。

台灣勵志協會今（24日）下午舉辦「115年3月台灣情勢民意調查發表會」。

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民調結果顯示，民眾對政府施政滿意度持續走揚至57.6%，是自去年9月啟動調查以來的最高點。不滿意主因為政治惡鬥（48.3%）、詐騙問題（40.4%）、司法問題（26.5%）。政黨傾向方面，國民黨與民眾黨支持者不滿意比率均達7成，民進黨支持者不滿意比率僅11.2%。

經濟方面，有51.4%民眾認為經濟好、48.2%認為經濟不好，兩者無顯著差異。

民調也指出，立法院成為民眾最不滿意機構，僅38.6%民眾滿意立法院、不滿意比例高達59.3%，不滿意首要原因為「黨派利益高於國家整體利益」。

針對行政院提出的1.25兆國防特別預算，民調指出，有62.7%民眾表達支持、35.7%民眾不支持，其中國民黨支持者反對比率高達7成，民眾黨支持者反對比例為54.3%。對於國軍近期持續加強反登陸演練，56.7%民眾對政府提升備戰感到滿意、42.2%感到不滿意。

對於民眾黨推派未放棄中國籍的李貞秀出任不分區立委。民調結果顯示，68.6%民眾認為李貞秀沒有資格擔任中華民國立委，僅28.8%認為有資格。其中40歲以上認為李貞秀無資格的比例高達72.9%；民進黨支持者認為李貞秀無資格者達93.4%、無黨派民眾認為李無資格的有64.9%，即便是民眾黨支持者，也有超過4成（40.7%）認為李貞秀無資格擔任立委。

勵志協會認為，此結果顯示國籍資格問題已經成為超越藍綠的社會共識。王宏仁認為，雖然藍白支持者當中，僅有4成認為李貞秀沒有資格擔任立委，但連民眾黨的支持者都對民眾黨推派的人選是否具有資格，感到遲疑，代表其選民基礎相當薄弱。

另外，針對行政院長卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽，民調結果顯示，有64.2%民眾表態支持、33.0%不支持，顯示台日關係的實質突破獲得社會多數肯定。

民調於本月13日至17日完成，調查對象為全國20歲以上民眾，採分層隨機抽樣，住宅電話601份、手機602份，共1203份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。

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