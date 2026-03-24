竹市東區議員年底選舉恐洗牌 多名老將不選新人搶出線

新竹市議會年底選舉，東區議員部分年底恐面臨洗牌可能，包括多名老將已傳出不選，也讓新人有搶出線機會。（記者洪美秀攝）

年底各縣市地方選舉逐漸加溫，新竹市議會本屆（第11屆）共34席，年底第12屆將新增1席山地原住民議員席次，其中被視為兵家必爭的東區議員應選出12席，據了解年底除多名老將拚連任，不乏新人搶出線。有4屆議員資歷的曾資程已宣布不選將交棒給兒子曾翰揚參與民進黨內提名初選，另外傳現任副議長余邦彥及國民黨籍議員段孝芳也可能不選連任，都讓東區議員選舉面臨重新洗牌可能。

竹市民進黨內年底議員選舉包括東區及北區都面臨首次需辦理提名初選，黨內初選全民調預計4月初到4月中舉行，東區部分民進黨籍現任議員鄭美娟、劉彥伶及劉崇顯都要爭取黨內初選提名拚連任，另現任議員曾資程之子、水源里長曾翰揚也要與5屆資深議員鄭宏輝一起參與黨內初選，預計4月下旬綠營會完成東區4席議員的提名作業。

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相較綠營已啟動黨內初選提名作業，藍營的東區議員提名作業恐到5月確定，國民黨現任議員黃文政、張祖琰和鍾淑英都表態爭取黨內提名拚連任。外傳現任議員段孝芳有意不選欲交棒給轄區內的里長挑戰議員選舉。而本屆以無黨籍參選的現任副議長余邦彥已傾向不選連任，將交棒給高虹安市長室秘書、前市長許明財之子許登淇從南區轉戰東區議員選舉。此外，藍營內部包括參選議員失利的張文興及陳清智都欲再次投入東區議員選舉，藍營內部的提名角力已暗潮洶湧。

民眾黨則確定提名現任議員李國璋和宋品瑩爭取連任，時代力量也確定由現任議員蔡惠婷爭取連任。

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