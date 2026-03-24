李貞秀爆高虹安拿柯文哲700萬 朱蕙蓉酸爆「草式邏輯」：沒金流、結案！

民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

京華城案一審將於26日宣判，民眾黨立委李貞秀昨於直播中爆料稱「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」掀熱議。對此，民眾黨創黨元老朱蕙蓉嘲諷地說，「如果可以從柯挖出700萬不意外，反正也不是從柯的口袋挖出去的」。

朱蕙蓉今日於臉書發文指出，「沒有入帳、也沒有人承認有收有送；顯然歸類『沒有金流』。結案！」

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針對李貞秀昨（23日）在立法院內政委員會一度坐上主席台主持議事，以及民眾黨昨在立院改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台質詢，朱蕙蓉於另一則貼文直指，究竟是「民眾黨刻意不處理？還是處理不了？」

朱蕙蓉認為，陳昭姿委員，昨天非常可惜，雖然當下她完全沒有什麼反應或是回應，但是如果可以第一時間馬上在未關麥的情況下制止她，即便對方持續放送，至少昭姿姐一定能為自己加分。最後嘆說「我最近感受很深，求神容易送神真的太難惹」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「草式邏輯，清清白白～～～」、「用鼻孔看人，哪怕是帶著笑臉，卻掩蓋不了那絲的不屑……神馬東西啊，李女士」。

另，高虹安今天（24日）一早透過市府新聞單位發布聲明影片，高虹安說，無論是外界傳聞中Excel裡的「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，都是子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。

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