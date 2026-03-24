為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀爆高虹安拿柯文哲700萬 朱蕙蓉酸爆「草式邏輯」：沒金流、結案！

    2026/03/24 16:50 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

    京華城案一審將於26日宣判，民眾黨立委李貞秀昨於直播中爆料稱「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」掀熱議。對此，民眾黨創黨元老朱蕙蓉嘲諷地說，「如果可以從柯挖出700萬不意外，反正也不是從柯的口袋挖出去的」。

    朱蕙蓉今日於臉書發文指出，「沒有入帳、也沒有人承認有收有送；顯然歸類『沒有金流』。結案！」

    針對李貞秀昨（23日）在立法院內政委員會一度坐上主席台主持議事，以及民眾黨昨在立院改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台質詢，朱蕙蓉於另一則貼文直指，究竟是「民眾黨刻意不處理？還是處理不了？」

    朱蕙蓉認為，陳昭姿委員，昨天非常可惜，雖然當下她完全沒有什麼反應或是回應，但是如果可以第一時間馬上在未關麥的情況下制止她，即便對方持續放送，至少昭姿姐一定能為自己加分。最後嘆說「我最近感受很深，求神容易送神真的太難惹」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「草式邏輯，清清白白～～～」、「用鼻孔看人，哪怕是帶著笑臉，卻掩蓋不了那絲的不屑……神馬東西啊，李女士」。

    另，高虹安今天（24日）一早透過市府新聞單位發布聲明影片，高虹安說，無論是外界傳聞中Excel裡的「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，都是子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。

    相關新聞請見︰

    李貞秀直播爆「高虹安拿了柯文哲700萬」 高急發聲明

    李貞秀暫代召委坐上主席台！黃捷轟KMT搞小動作

    柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結2026年3月26日宣判

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播