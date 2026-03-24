國防院民調：60％民意認同「投資國防即和平」 支持軍購特別預算

國防安全研究院近期「國防安全民意調查」結果顯示，近6成受訪者認同「投資國防就是投資和平」，也有高達62%支持政府編列的「軍購特別預算」。（記者方瑋立製表，AI輔助）

國防安全研究院近期進行「國防安全民意調查」，民調結果昨（23）日出爐，近6成受訪者認同「投資國防就是投資和平」，也有高達62%支持政府編列的「軍購特別預算」。學者分析，儘管台灣社會內部對國防預算規模及優先次序，仍因政黨立場及世代差異存在不同觀點，但「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意核心認知。

國防院本月委託政治大選舉研究中心進行「國防安全民意調查」，結果顯示，全體受訪對象有59%認同「投資國防就是投資和平」、31%不認同；其中以40至49歲65%認同度為最高，傾向民進黨者以87%認同奪冠、傾向時代力量者以48%認同次之。

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62%支持軍購特別預算 40至49歲族群68%認同最高

另外，全體受訪者有高達62%支持政府編列的「軍購特別預算」，僅22%不支持；以年齡區分亦為40至49歲族群68%認同最高，傾向民進黨者有92%支持、傾向時代力量者有71%支持，傾向國民黨者僅33%支持、52%不支持，傾向民眾黨者47%支持、41%不支持。

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿撰專文評析，儘管台灣社會內部對於國防預算的規模與優先順序，仍因政黨立場及世代差異存在不同觀點，但「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知。

方琮嬿指出，數據顯示逾六成民眾支持強化不對稱戰力的特別預算，反映出在複雜的印太局勢下，大眾普遍認同唯有具備堅實的防衛能力，方能有效嚇阻衝突。未來政府在推動軍購計畫時，若能持續加強與社會，特別是年輕族群的對話，消弭對預算分配的疑慮，將能進一步凝聚全民防衛意志，落實維護台海穩定的長期承諾。

國防安全研究院近期「國防安全民意調查」結果顯示，近6成受訪者認同「投資國防就是投資和平」，也有高達62%支持政府編列的「軍購特別預算」。（圖取自國防院官網）

國防安全研究院近期「國防安全民意調查」結果顯示，近6成受訪者認同「投資國防就是投資和平」，也有高達62%支持政府編列的「軍購特別預算」。（圖取自國防院官網）

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