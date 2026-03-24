國影2期補助掀波 劉和然：6年前中央早承諾

針對國家電影文化中心2期，中央允全額補助停車場，新北市副市長劉和然表示，此案中央早已承諾，卻像財劃法和補助款一樣，只能看中央臉色「等施捨」。（記者賴筱桐攝）

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧與立委吳秉叡針對國家電影及視聽文化中心2期工程召開協調會，行政院長卓榮泰承諾全力支持國影2期留在新莊，並全額補助擴充市民所需的停車場。對此，新北市副市長劉和然回應，此案中央早已承諾，卻像財劃法和補助款一樣，只能看中央臉色「等施捨」，期許工程加速推動。

劉和然說，停車場絕非「額外增加」，國影中心2期基地本來就是「以停車場功能為主」的停兼影用地，為了興建國影中心，由行政院協商拍板停車格數量，並經都市計畫審議通過，將土地變更為「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」。

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劉和然指出，國影中心1、2期皆由新北市府無償撥用土地，行政院2020年對外宣布2期經費由中央負擔，然而文化部去年與新北市會面時，要求市府負責工程興建或分擔經費，甚至酸市府「只想要停車塔」。當時文化部表明會再和行政院討論預算及規劃問題，市府後續也透過函文表達意見，但雙方會面至今超過半年，新北仍未等到進一步結論。

劉和然無奈表示，明明是中央早已承諾、地方期待已久的大型建設，卻像財劃法和補助款一樣，只能看中央臉色「等施捨」，如今只能透過臉書及新聞了解中央想法，他雖然對此感到不解，依然樂見中央願意顧及新莊地區發展，期待在行政院承諾下，整體工程進度能依期程加速推進。

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