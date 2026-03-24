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    首頁 > 政治

    李四川參拜林口竹林山觀音寺 透露與觀音媽因緣秘辛

    2026/03/24 14:26 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川赴林口竹林山觀音寺參拜，與民眾打招呼。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴林口竹林山觀音寺參拜，與民眾打招呼。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川24日前往林口竹林山觀音寺廟參拜，並與林口區里長及鄉親暢談地方建設，李四川表示，地方環境仰賴里長及鄰里志工長期用心維護，會持續走訪各地，與里長及基層座談，廣納各界意見，作為未來施政的方向，回應民眾的心聲。

    李四川今天前往竹林山觀音寺參拜，竹林山觀音寺董事長蔡煌明、新北市議員蔡淑君及多名里長全程陪同，不少信眾見到李四川，紛紛熱情合影、表達支持，與里長座談時，現場發言踴躍，針對地方建設與民生議題與李四川熱烈交換意見。

    李四川表示，感謝廟方長年投入公益，積極關懷弱勢族群與社會救助，充分發揮觀音媽慈悲為懷的精神，令人敬佩，他也分享，與觀音媽的緣分很深，過去參與萬華龍山寺修復時，工程一度不順，有人提醒他「在觀音媽面前做工程，有沒有去拜一下？」從那時開始，每逢初一、十五必定前往廟宇參拜，至今始終維持這個習慣，參拜觀音媽也成為內心安定的重要力量。

    李四川提到，林口的環境如今這麼優美，都要感謝里長及鄉親用心維護，如同新北市的發展，也是仰賴各界與市府攜手努力，一棒接一棒努力打拼的成果，他也向在場里長與鄉親請託，希望與大家繼續合作，凝聚基層的心聲、化為實際政見，作為未來施政方向。

    國民黨新北市長參選人李四川赴林口竹林山觀音寺參拜，與民眾互動。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴林口竹林山觀音寺參拜，與民眾互動。（李四川競辦提供）

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