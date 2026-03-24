李貞秀爆高虹安拿柯文哲700萬 網支持高提告、他直言高不會告

中國籍配偶李貞秀爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安發聲明說沒拿，網友支持高提告，但竹市前文化局長錢康明則直言高不會提告。（記者洪美秀翻攝）

中國籍配偶李貞秀昨晚直播爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬」引發政壇議論，高虹安今天一早就急發聲明澄清沒拿。隨後李貞秀雖對其言論道歉，但輿論已如滾雪球越滾越大。有網友稱高說沒拿500及700，反問那到底錢去哪了？還有網友支持高虹安對李貞秀提告。不過，曾任高虹安市府的前文化局長錢康明則直言，高不會提告李貞秀的，因為避免扯出其他真相。

錢康明發文提到，高虹安不會對李貞秀提告的，高虹安又不傻。但他也話鋒一轉稱高虹安如果沒有收700萬，有沒有可能是高虹安身邊的朋友幫忙收的，但高虹安完全不知道。他認為，高身為市長，結交朋友也很重要。

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錢康明並稱李貞秀說高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安便急發聲明痛批，以他對高虹安的了解，除非李貞秀有影像或錄音證據，否則高虹安對外一定會「痛批」。並認為高虹安為避免扯出其他真相，是不會對李貞秀提告的。

中國籍配偶李貞秀爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，高虹安發聲明說沒拿，網友支持高提告，但竹市前文化局長錢康明則直言高不會提告。（記者洪美秀翻攝）

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