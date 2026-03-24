「跟進」童子瑋拋福利加碼政策 謝國樑：雙方都有出力

民進黨基隆市長參選人童子瑋說歡迎基隆市長謝國樑（圖左）跟進政見，對此，謝國樑則說雙方都有出力，可是能夠做到的就是現任基隆市政府。（記者俞肇福攝）

2026九合一選舉日趨白熱化，基隆市長選戰民進黨由現任基隆市議長童子瑋披掛上陣，挑戰爭取連任的國民黨籍現任市長謝國樑；謝國樑今天（24日）在市務會議結束後宣布老人福利加碼政策，童子瑋回應「歡迎謝國樑市長繼續跟進政見」。對於對手的說法，謝國樑則回應，雙方都有出力，可是能夠做到的就是現任基隆市政府，而他也會把事情做好。

謝國樑今天宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。明年起3節禮金從現行3000元加碼到6500元，並放寬領取資格，受惠者將從目前的近3萬人，增加到超過8萬人。

請繼續往下閱讀...

童子瑋表示，非常歡迎謝國樑持續不斷的跟進自己陣營提出的政見，從營養午餐關心小朋友，到颱風假的放假標準，到現在的3節慰問金，代表他提出來的政見，都是有溫度，貼近市民生活，而且實際照顧大家的需求，歡迎謝市長持續跟進。

對於童子瑋陣營頻頻以謝國樑「跟進」的說法，謝國樑指出，基隆市政府努力做到突破跟改變，市民要看到的是誰真正做到照顧長者。最近有好多的政策，其實雙方都有出力，但是卻都被扭曲成完全是一方的功勞，這個他不會在意，市府要的就是把事情做好。

謝國樑說，警、消加給還有營養午餐政策，在在凸顯出各方陣營，都可以對同一個公共議題有琢磨，可是現在能夠做到這件事情的，就是現任的基隆市政府，而我們現在就會把事情做好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法