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    首頁 > 政治

    李貞秀暫代召委坐上主席台 公督盟批廖先翔便宜行事、激化對立

    2026/03/24 13:52 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委黃捷昨在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然先行離開，改由民眾黨中配立委李貞秀坐上主席台主持議事。（資料照）

    民進黨立委黃捷昨在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然先行離開，改由民眾黨中配立委李貞秀坐上主席台主持議事。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀資格惹議，民進黨立委黃捷昨在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然先行離開，改由李貞秀坐上主席台主持議事。對此，公督盟批評，廖先翔無視現場尚有輪值召委、無身分爭議的立委可以暫代，刻意便宜行事，激化朝野對立，呼籲各黨團應展現政黨自律，同時明文化代理召委相關規範。

    公督盟今天透過新聞稿表示，立法院委員會召委的核心職責是維持會議順暢，然而，召委廖先翔第一次主持內政委員會，就荒腔走板，在立委質詢過程中，未做任何宣告，或時間暫停便刻意離席，無視現場有另一位輪值召委和其他立委可以暫代，「執意」將會議交由適法性備受質疑的李貞秀代行。

    公督盟指出，整場會議一連串「鑽漏洞」的刻意操作，不僅嚴重違背程序正義，更是對台灣民主法治底線的惡意測試，企圖將荒謬的議事癱瘓常態化，而此舉直接排擠了真正需要被嚴肅對待的公共議題。當前總預算案雖尚未排審，但各委員會仍可積極針對預算卡關的相關影響進行實質詢答，並推進各項重要公益法案。召委帶頭讓委員會停擺、全民福祉淪為政治算計的犧牲品，公督盟對此嚴重失職予以嚴厲譴責。  

    公督盟認為，國會殿堂不應是少數人規避法律審查、破壞議事規則的庇護所。本屆內政委員會才發生過召委神隱，放任會議瑕疵跑去洗頭的議事亂象，如今又出現廖先翔召委濫用程序彈性來護航特定人士，這皆顯示台灣引以為傲的民主法治正遭逢嚴峻挑戰，若放任其成為國會常態，將徹底瓦解朝野運作的互信基礎。

    公督盟呼籲，立法院勿讓政黨私利凌駕於國家安全與公共福祉，一方面各黨團應展現政黨自律，嚴守議事慣例與程序正義；另一方面，應盡速啟動「立法院各委員會組織法」與相關輪值辦法的實質修法，明文化代理召委相關規範。

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