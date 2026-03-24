是否不副署在野版國防特別條例？ 卓榮泰：照院版通過就沒其他問題

行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄（左）立法院備詢（記者陳逸寬攝）

立法院外交及國防委員會、財政委員會本週排審國防特別條例草案，立法院會今日繼續進行施政總質詢，國民黨立委羅廷瑋詢問，如果軍購特別條例通過的是在野黨的版本，會選擇副署或不副署？卓榮泰表示，請在野黨團、外交及國防委員會，持續跟國防部保持更多溝通，希望能依照行政院版來通過，那就沒有其他問題。

立法院外交及國防委員會、財政委員會本週舉行聯席會議，併案審查行政院版（8年1.25兆）、民眾黨團（4000億元）及國民黨團（3800億元+N）版國防特別條例草案，昨（23）日進行條例草案詢答，聯席會議將於明（25）、後（26）日進行逐條審查。

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羅廷瑋質詢時詢問，如果軍購特別條例通過的是在野黨的版本，會選擇副署或不副署？卓榮泰表示，請在野黨團、外交及國防委員會，持續跟國防部保持更多溝通，希望能依照行政院版來通過，那就沒有其他問題。

羅廷瑋追問，若通過的是在野黨版本，會副署或不副署？卓榮泰說，不要用這種假設性的問題，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分的討論、民主的程序，行政院沒有理由不副署。

羅廷瑋再問，所以現在不方便回答副署或不副署嗎？卓揆說，他請國防部長顧立雄努力說服立法院，依照行政院版通過，才有台灣之盾、才有擊殺鏈、才有本土產業。

民進黨立委吳思瑤質詢時表示，沒有看過這種人，自己要做壞事，還要先向社會打預防針，先做壞事先來套招，沒見過這種立委。立法院就好好審查，沒有去預期未來副不副署，只要提出合法合憲的我們當然副署。

卓榮泰表示，感謝國防部經過長時間與美方的縝密詳談與規劃，制定出這個特別條例及未來的特別預算，內容非常詳實，依照國家的財政能力、國防需求，也依照美方可以提供的各式新式武器等，這是整套的，無論是台灣之盾、擊殺鏈或是國防自主產業，缺一不可、缺一不可。

卓榮泰說，也只有這樣，才能讓台灣真正有自我防衛的能力，這個能力來自國外對我們武器的採購，也來自於國內自主的研發產製，所以我們支持國防部全力向立法院的立委們說明，只要通過政院版，會全力執行。

吳思瑤進一步表示，總統賴清德上任後，依憲法、法律規定進行副署與公告的案子累計有220案，5個不副署的案子，是因為立法院惡意通過違法、違憲的議案，逼迫行政院違法行政，只要立法院通過的是合法合憲、符合國家需要的，就一定依法來行政。

卓榮泰回應，依法合憲，過去這幾個不副署案子的最大共通點，就是破壞憲政的權力分立原則及財政紀律，因此行政院必須被動的採取不副署，這是保障中華民國憲法最後的手段。

顧立雄說，國防特別條例明天就要進入逐條審議，誠摯希望在野黨跟執政黨坐下來，國防部完整的說明強化防衛作戰的整體效能是累積性的，以及如果用公務預算處理的不足之處及限制，美方也一再肯定、強調1.25兆元，而不是3800億元或4000億元，真的期待國防不分顏色、朝野可以理性逐條的審議。

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