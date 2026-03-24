翁曉玲突缺席立院程委會 沈伯洋開嗆：沒收表決權最噁心

民進黨立委沈伯洋今在立法院程序委員會發言。（記者陳逸寬攝）

立院程序委員會上週爆發衝突，國民黨籍召委翁曉玲未經表決逕自將議程草案提報院會處理的爭議，今天（24日）再度開會，翁卻缺席未現身。民進黨立委沈伯洋痛批，國民黨團不僅在程委會沒收立委提案權，還沒收表決權，這是最噁心、惡劣的方式。

程委會18日因朝野對院會議程草案有歧見，擔任會議主席的翁曉玲見藍白人數劣勢，直接裁示將草案提報院會並散會。今天會議處理27日、31日院會議程草案，民進黨立委一開始，即針對前次議事錄提出書面異議；經表決，民進黨立委以8比9不敵藍白席次。

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擔任本週會議主席的民進黨籍召委沈發惠直言，他非常遺憾，因為從未發生過，主席在未經委員會同意下逕行將議程送院會；即使民進黨在人數上會輸，依舊照程序進行，但上週的狀況已破壞底線，「程序委員會自己踐踏程序，真的是前所未聞。」

針對上週的議事衝突，沈伯洋發言表示，針對院會議程報告事項、質詢事項及對行政院長提出施政方針及施政報告，繼續質詢，建請照議事日程草案及增列報告事項通過，並授權議事處調整議案順序。

話鋒一轉，沈伯洋說，民進黨表決輸了就會尊重民主程序，但程委會沒收表決是前所未見的事，國民黨大可利用院會的人數優勢將案子退回，卻選擇一個最噁心、最惡劣的方式，連表決都不給。

沈並以立委赴中申報的修法為例指出，該草案是建立基本的民主問責機制，並非禁止立委去中國，不管在野黨同意或不同意修法，該案都應該進入委員會討論，至今卻被阻擋800多次。此外，藍營過去屢以「總統未做國情報告」等理由拒審軍購特別條例，如今條件未變卻說要開始審查，完全就是自由心證，恣意決定什麼案子能否討論。

國民黨立委林沛祥上台僅說明，建請將議程草案送院會處理。經表決，贊成者9人、反對者8人，藍白立委再度挾人數優勢過關，議程草案提報院會處理。

立法院程序委員會今處理27日、31日院會議程草案，民進黨表決不敵藍白立委人數。（記者陳逸寬攝）

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