台中市府預算飆破2千億還不夠 145億黑洞全靠借

市府預算案創歷年新高，差短145.8億，全數以賒借收入籌應，陳淑華（右）、陳俞融議員批市府債留子孫。（記者蔡淑媛攝）

台中市議會今天開議，市府第一次加追減預算案將付委審議，歲入、歲出預算追加後均創歷年新高，歲入逾1867.3 億、歲入2013.2億，原預算及追加的歲入歲出差短145.8億，全數以賒借收入籌應，議員陳淑華批中央總預遭藍白凍結，已造成市府施政延宕；陳俞融也指市民期待「財政盈餘」的政府，盧市府現在卻是「入不敷出、債留子孫。」

藍綠營議員劉士洲、周永鴻、江肇國也質疑候車亭、后里區公所興建經費也列入追加預算，有剛審完年度預算竟追加，是否合乎迫切性需求，議員難以了解完整計畫，江更指追加預算，難道是為了讓市府能辦開工典禮；陳本添則指公所已有安全性問題，應盡速完成，市府也指候車亭是墊付款，因此列入追加。

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中市府今年度預算第1次追加（減）預算案，歲入預算原編列1836億6689萬4千元，追加30億6992萬4千元，合計1867億3681萬8千元；歲出預算原編列1980億505萬9千元，追加33億1457萬1千元，合計2013億1963萬。

原預算歲入歲出差短143億3816萬5千元，加本次追加預算案歲入歲出差短2億4464萬7千元，共145億8281萬2千元，全數以賒借收入籌應。

陳淑華指出，藍白聯手擋中央預算，藍白不審預算達半年之久，連帶台中市中央補助預算及統籌稅款無法撥付，嚴重衝擊台中市施政，去年台中市總預算中，中央補助及統籌稅款超過500億元，高達台中市預算超過1/4，今年統籌分配稅款更增加近290億元，依預算法新增部分無法撥付；藍白擋中央總預算到現在已經210天，這其中沒有辦法動支的高達2992億，現在只有通過動支718億，佔中央總預算的2%，那其他的98%呢，盧秀燕應該呼籲他的盧系立委，趕快審查中央總預算，不要再擋了。

陳俞融則指，追加預算應是因應突發緊急需求，看到追加項目中，包含「免費營養午餐計畫」、「社會住宅包租代管」及「后里區聯合行政中心興建工程」等，這些民生需求並非突發狀況，為何當初編列總預算時沒有通盤規劃，特別是免費營養午餐預算，陳俞融指出，民進黨黨團先前早已建議盧市府，卻非要等到蔣市長執行盧秀燕才想要跟上，要以追加預算的方式急就章，更諷刺的是，本次追加歲入中，中央補助款就占了18億5888萬5千元，比例高達近6成！市長平時批評中央，結果追加預算卻是靠中央「大補帖」來撐場。

台中市議會今天開議，市府第一次加追減預算案將付委審議。（記者蔡淑媛攝）

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