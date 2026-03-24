綠營新莊新人議員初選拔頭籌 陳岱吟：會更努力爭取選民認同

民進黨新北市議員陳岱吟通過民調初選獲得第1高的支持，她感謝大家的支持，將更加努力爭取選民認同。（圖取自「陳岱吟 帶你贏」臉書）

民進黨新北市議員第3選區（新莊區）初選民調，5搶4含女性保障1席，結果今（24）日出爐，新人陳岱吟、吳奕萱分別位居第一、第二，其後依序為現任市議員林秉宥、翁震州，4人出線，前新北市議員陳科名辦公室主任翁昭仁則未擠進提名名單；陳岱吟表示，感謝大家的支持，初選只是一個過程，她未來會承接新北市議員鍾宏仁的優質服務，更加努力爭取選民認同。

根據民進黨中央黨部今天公布的民調結果，前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟以0.2641拿下第一，吳思瑤子弟兵吳奕萱以0.2120居次，其後依序為現任市議員林秉宥0.1856、翁震州0.1847，4人出線；翁昭仁以0.1536排名第五，未通過初選門檻。

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陳岱吟表示，感謝大家的支持！她已順利通過初選，將獲得民進黨提名，參選新北市新莊區議員，她說，初選只是一個過程，未來會更加努力爭取選民認同，承接鍾宏仁的優質服務。

陳岱吟也說，11月28日的新北市議員選舉，仍需要大家繼續相挺與支持，再次感謝大家初選路上的相挺。

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