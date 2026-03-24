對美軍購案延遲交付 羅智強：武器要如期如質到貨

立法委員羅智強今（24）早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街受訪指出，國民黨一直支持國防，但台灣所需的武器也要如期如質到貨，希望加強台美之間溝通。（記者孫唯容攝）

我國對美軍購案目前仍有F-16戰機等三案交付延遲，首架F-16V預估可以於今年9月飛返台灣。針對近期相關國防預算議題，立法委員羅智強今（24）早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街受訪指出，國民黨一直支持國防，但台灣所需的武器也要如期如質到貨，希望加強台美之間溝通。

針對軍購案延遲交運狀況，國防部長顧立雄昨於立法院外交及國防委員會答詢說明，F-16戰機預估可以於今年9月飛返台灣，且我國對美軍購持續到現在共有23案，許多都已經按照節點提前或準時交運，目前主要有F-16戰機、AGM-154空對地飛彈、MK-48魚雷等三案交付延遲。

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羅智強表示，國民黨對於國防看法都一致，首先他們支持國防，但他們也需要維護兩岸和平，對話與溝通是必要。第二，台灣所需要的武器，也都能夠如期如質的到貨，但他認為民進黨目前做得不夠，希望民進黨不是只把國防的清單開出來，也要讓國防的項目可以如期如質到位，才是負責任的作法。

假設美國持續延宕，相關預算是否會通過？羅智強表示，希望民進黨真的強化台美之間的溝通，目前情況對台灣的國防安全維護不利，所以希望民進黨要有點肩膀擔起責任，要爭取如期如質到位。

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