何欣純聽到「核五」嚇到 卓榮泰提重啟核能兩個不變

立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢。（記者陳逸寬攝）

賴清德總統之前表示考慮重啟核電，民進黨立委何欣純今天在立法院質詢行政院長卓榮泰對於重啟核能的態度，卓榮泰表示，除了核安無虞、核廢有解及社會共識不變，還有持續發展二次能源轉型不變，所以目前台電的自主安全檢查、核安會的評估「只是在程序的最開頭而已」，未來程序還有一段路要走，必須確定安全無虞。

由於何欣純前一位質詢的是國民黨立委游顥，游詢問卓榮泰未來是否有「核五」的可能，何欣純說，「我剛剛聽到有核五這兩個字有點驚嚇到」。核四在馬英九時代封存，現有的、這幾天在談的核二、核三重啟評估，她還是要問一下卓榮泰的態度。

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卓榮泰表示，安全供電無虞是政府對人民及對產業的責任，同時也是台灣對全世界的責任，所以我們一定會勇敢地把這件事落實下來。不僅是核能的三原則核安、核廢及社會共識不變，還有另外一個不變是持續發展二次能源轉型，我們要持續發展多元的綠能、深度節能、科技儲能和強化電網路韌性，這兩個不變是前提。

卓榮泰表示，在程序上，第一是現在台電已經在自主安全檢查，月底又要送出再運轉計，送出之後，第二個程序是核安會必須召集所有的專家來進行審慎的評估；評估後，到底自主安全檢查到，它所有的設備老化到什麼程度，汰舊換新什麼時間可以完成，以及動用經費有多少才會有一個具體，再運轉計畫通過整合之後才能夠進入到下一個程序。

卓榮泰說，所以目前只是在程序的最開頭而已，未來程序還有一段路要走，我們還是講求，必須安全確定無虞，再來是程序的過程依照現在的速度能夠讓它持續、有效率的進行，目前整個進度到這裡。

何欣純表示，這要說清楚且要公開透明的讓國人知道，政府願意重啟評估，但後面還有程序，最重要的是依法依規而且三大前提，安全、核廢有解、社會共識。同時對於二次能源轉型還是持續推動，綠能仍是我們未來的重點的能源政策之一。我們的能源政策是多元評估、多元推動，但是我們要確保穩定供電。

立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢，立委何欣純質詢。（記者陳逸寬攝）

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