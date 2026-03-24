李貞秀國籍爭議未解卻轟鍾小平是狗 陳方隅批：踐踏台灣法律

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配出身立委李貞秀國籍爭議持續延燒，除了怒嗆國民黨籍台北市議員鍾小平「是狗」、「不配當人」外，李貞秀昨晚更在直播中扯出「高虹安拿了柯文哲700萬」，引發輿論熱議。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅痛批，李貞秀和民眾黨就是在踐踏台灣法律，更直指整個鬧劇其實是在為中國的法律戰舖路。

陳方隅昨（23）日以「誰是狗」為題在臉書發文表示，依《兩岸人民關係條例》，陸配須完成放棄中國戶籍滿10年方具備參選資格，但李貞秀是在當選後才補交相關證明，質疑其在登記參選時即不符資格，「所以其實她是無法登記參選的。」

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陳方隅指出，該案是在雙重國籍爭議爆發後，外界才發現李貞秀雖來台多年，卻遲至2025年才完成戶籍註銷程序，顯示其於參選與當選期間，未依規定提出完整資料，「這個人和這整個黨就是出來踐踏台灣法律的。」

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陳方隅也從《國籍法》角度切入，強調若持有非中華民國國籍，即構成雙重國籍，相關認定並無模糊空間，「難道中華人民共和國的國民就自動是我國公民嗎？蒙古共和國的國民也是我國公民嗎？俄羅斯統治下的廣大舊有中國地區，那裡的人民也是我國人民嗎？他們可以自動取得我們的身份證和護照嗎？」

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陳方隅直言，今天一個人沒有把該有的程序走完，兩手一攤說叫政府負責，這就是標準的法盲，愚民也要有個限度吧！依法行政沒有這麼難，這是民主法治國家的基本原則，法律不會依照中國國民黨或中國民眾黨的人們而轉彎。

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最後他反問，「今天宣稱中國（PRC）人民都是我國人民，那反過來說，根據中國（PRC）憲法，難道他們可以宣稱我們台灣人全都是中國人民嗎？他們現在就是在這樣宣稱。兩岸同屬一中，對吧，那現在你立法院在野黨團全部都贊同喔，中國也可以在全世界繼續這樣講，現在這整個鬧劇其實就是在為中國（PRC）的法律戰舖路。」

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