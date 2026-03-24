外館不再「一T各表」！國際組織促正名「台灣代表處」 鍾佳濱：團結在共同符號下

國際非營利組織Hello Taiwan 24日舉行記者會，倡議將台灣外館正名為「台灣代表處（TRO）」，獲執政黨立委、議員，以及在野黨聯盟和民間團體支持。（記者方瑋立攝）

在美國深耕多年的國際民間組織「Hello Taiwan」哈囉台灣國際交流策進會今（24）日記者會，邀請立委、議員及朝野政黨及民間代表，共同支持我國駐外館處從正名為「台灣代表處」。Hello Taiwan理事長江明信強調，正名是為追求「精確與尊重」，讓外交溝通更加直接、透明。

Hello Taiwan是在美國耕耘多年的NGO，台灣登記註冊為「社團法人哈囉台灣國際交流策進會」，致力於透過民間交流、公共倡議等方式，提升台灣在國際社會的能見度，並促進台灣與世界各國在文化、經濟與民主價值上的連結。

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Hello Taiwan今天邀請立委鍾佳濱、陳培瑜、郭昱晴、林楚茵、北市議員許淑華等人，以及在野黨聯盟「台灣前進陣線」各黨代表，加上「台灣鷹爸」徐柏岳等民間團體代表，共同出席支持TRO正名倡議。

江明信首先回顧組織外交成果，包括疫情期間爭取250萬劑Moderna疫苗，以及與MLB紐約大都會隊合作推出「台灣No.1」官方球衣等 。他指出，上週甫陪同聖安東尼奧市長與高雄、熊本簽署新創合作備忘錄，顯示台美日關係緊密 。

江明信強調，美國國會目前已有跨黨派友台力量支持《台灣代表處法案》，國務卿魯比歐（Marco Rubio）亦表態挺台 。他認為，正名是為了追求「精確與尊重」，讓外交溝通更直接透明 。

鍾佳濱：盼終結「一T各表」 團結於共同符碼

鍾佳濱則舉近期質詢外交部長林佳龍的內容切入，笑稱外館縮寫「TECO」常被誤認成「東元電機」。他質疑，招牌寫Taipei但網站寫Taiwan，這種「一T各表」讓外國人一頭霧水。

鍾佳濱提及，美國近年已通過《台灣保證落實法案》與「誠實地圖條款」，且2026國防授權法案也納入無人載具等實質合作 。他認為，正如護照正名經驗，台灣社會有韌性，團結在「Taiwan」這個符號下，未來應落實為官方駐處名稱 。

Hello Taiwan理事吳欣岱則由務實角度切入指出，「台北經濟文化代表處」名稱是威權壓力下的產物，現台灣與世界各國交流早已超越經貿交流範疇。她特別提到，現行名稱在洽談安全合作或司法互助時，常因名稱模糊干擾討論，增加外交官解釋成本。

吳欣岱更指出，許多國家的警務系統將台北視為地方城市，當國人在海外遇到天災人禍時，招牌寫著「台北」可能造成當地救援組織困擾，導致流程延宕 ，「外館正名是為了讓救命管道更直覺」。

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