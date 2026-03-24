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    首頁 > 政治

    李貞秀爆收柯700萬！高虹安喊誹謗 網酸：這事信李大媽

    2026/03/24 15:15 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

    民眾黨中配李貞秀立委身分問題持續發酵，李昨先怒嗆國民黨籍台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗……不配當人」引發網友撻伐；深夜李貞秀又開直播落淚抱怨鍾小平是壞人，更在直播中爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」諷刺說，「這是可以免費看的嗎」。

    粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡，圖卡顯示高虹安今日上午於Threads回應李貞秀爆料「拿錢」一事，下面一行字嘲諷地說「支持高虹安提告李貞秀」。

    網友看到貼文後紛紛留言酸說，有人說「通常呢？不知不覺無意中說出的話都是真話喔！看戲……」、「民眾黨這下可熱鬧了，需要看帳本嗎？」、「就這事我相信李大媽」、「殺到見骨了捏……我要看到血流成河」、「這次我支持安安提告」。

    高虹安發布聲明表示，無論是外界傳聞中 Excel 裡的「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。如果有必要，願意去法院作證，公開說明，至於未經查證、惡意誹謗的言論，也希望放話者自重。

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    李貞秀直播爆「高虹安拿了柯文哲700萬」 高急發聲明

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    中國籍配偶李貞秀在直播爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，對此，高虹安也發緊急聲明。（記者洪美秀翻攝）

    中國籍配偶李貞秀在直播爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，對此，高虹安也發緊急聲明。（記者洪美秀翻攝）

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