士北議員林杏兒登記國民黨初選：賴欲重啟核電 綠基層炸鍋議員緊張

林杏兒議員今天上午前往國民黨台北市黨部領表登記。（記者董冠怡攝）

國民黨台北市黨部辦理議員初選分階段領表登記作業，今天是第一梯次（第1、2、3選區及平地、山地原住民）領表最後一天，士林北投議員林杏兒上午前往領表登記並受訪表示，賴清德總統欲重啟核電，民進黨基層炸鍋，議員也很緊張，憂心衝擊選票。

林杏兒表示，登記國民黨初選已有多次經驗，今天平常心來領表登記，也因第一次不用參加民調初選，所以心情蠻輕鬆的。

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對於選區選情，林杏兒說，最近聽到蠻多民眾在討論賴清德打算重啟核電的時事，覺得原來民進黨長年透過各種話術騙票，基層炸鍋，觀察綠營選情「蠻緊張的」。民進黨應先將小雞穩固下來，不然真的挺危險的，民進黨議員也很緊張，擔心直接影響選民投票意向。

她也提到，中東戰事緊張導致油價飆漲，民眾很慌之外，也反映了執政黨沒有眼光，造成台灣面臨能源高度仰賴進口，國民黨長期以來告訴民進黨不能倚賴進口，但是對方常以抹紅方式應對，只要國民黨一講，就會被說是要幫中共講話。

林杏兒指出，但是現在反過來看，大家都說民進黨刻意拿中共說嘴去擋國民黨，事實證明國民黨講的是真的。今年選舉目前看來，因為賴清德從非核到重啟核電態度轉彎，民進黨選情相對緊張，畢竟民生議題是最基本的，如果執政黨連民生都無法顧好，最直接的影響就是「民眾會用選票反對你的無能」。

中央擬朝撥補等方向研議，穩健中油營運；她質疑，全球性油價都在漲，燃料短缺浮現，沒有天然氣無法發電，將衝擊各行各業，如何確保何時能夠解決？政府又能撥補多久？這些都是很現實的問題。

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