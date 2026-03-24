辱罵鍾小平「是狗」惹議 李貞秀：「我不會跟他道歉」

民眾黨立委李貞秀24日在立法院接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者塗建榮攝）

國民黨籍北市議員鍾小平日前因在政論節目上透露，他有認識的中配已成功放棄中國國籍，使大眾聚焦民眾黨立委李貞秀的國籍問題；引發李昨於內政委員會私下辱罵鍾「是狗、不配當人」，畫面一出引發外界譁然。對此，李今早臨時召開記者會解釋，鍾傳達錯誤資訊讓她成為箭靶、更打壓陸配，應向國人道歉，「我不會跟他道歉」。

立法院內政委員會昨（23）邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全等人列席報告、並備質詢，不過，整場會議卻因民眾黨立委李貞秀和同黨「雙陳」立委陳清龍、陳昭姿聯合質詢，以及坐上主席台擔任代理召委而引發爭議；下台後，李更在媒體鏡頭前罵鍾小平「是狗、不配當人」，引發軒然大波。事後當晚，她更開直播哭訴外界矛頭都指向她，備感委屈。

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對此，李貞秀今（24）早召開臨時記者會回應，強調鍾小平應為他傳遞錯誤的資訊慎重道歉。她，鍾身為一個民意代表，公然利用話語權造謠，進而誤導所有人誤會她、所有箭靶導向她造成個人困擾，「以及整個陸配群體的困擾」，甚至5個村里長也都因為這樣的身分問題被執政黨打壓，

李貞秀點名鍾小平應向她及國人道歉

李進一步指出，邱垂正昨於內政委員會證實，到今天為止，全台沒有任何一個陸配成功放棄國籍，這也證明鍾的資訊是錯誤的，不管他有心或是誤會，或者他就是要造謠，我都希望他作為民意代表和個人，「他都必須出來跟我道歉，跟所有國人大眾道歉」。

針對身為立委卻用「狗」來稱呼其他民意代表，李貞秀稱「沒有指著他的名罵」，強調是因為不想講他的名字，所以用不好的字眼；對於是否要和鍾小平道歉？李堅決回應「我不會跟他道歉」。

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