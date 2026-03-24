柯志恩首場願景發表會 考慮高市府與議會遷至205兵工廠

柯志恩首場願景發表會。（記者葛祐豪攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（24）日舉辦首場願景政見發表會，提出「一個夢想、三個希望、五區均衡、七個願景、九大方針」，建構競選高雄市長政見藍圖，她也不諱言高雄市長陳其邁做得不錯，並提出考慮把市政府與市議會都遷到南高雄205兵工廠的構想。

這場發表會選在高檔的然一酒店29樓舉行，產官學界近百人參加，儼然是柯志恩參選的正式起手式。柯志恩一開始就強調，她會全力打造一個有方向、有夢想、有溫度的高雄，帶領這座承載所有人雄心壯志的夢想海港，走向世界舞台。

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談到三個希望，柯志恩希望高雄孩子不用離鄉背井逐夢，其次是提出更友善住宅政策讓青年買得起、租得起，第三是給長輩「優雅樂齡」的尊嚴，當每一世代都能找到安心感，高雄才是真正名副其實的幸福城市。

提到五區均衡政見，柯志恩將高雄38個行政區，劃為「東、西、南、北、中」五區，各具特色，提出打造南橫公路「高山公路博物館」、加速引導高雄在地產業轉型與升級、讓高雄車站重新成為城市的軸心地帶等內容。

柯志恩的七大願景政見，包含觀光、航運等亞太運籌中心重新定位、半導體與AI作為戰略產業引擎、全面發展軌道經濟、打造農漁觀光的在地美學、打造全台教育典範城市、打造全齡共享幸福城市、清廉透明治市，打破派系壟斷。

最後透過九大方針落實政見，包含敬老卡點數增加至每月1000點、資深社工服務5年以上每月加薪3000元、婚育住宅延長租期至12年等，將高雄打造為「亞洲慶典之都」，力拚國際旅客入境成長50%。5年內觀光收入成長30%。

柯志恩也不諱言，陳其邁市長任內做得不錯，但有些地方需再加強；她並提到考慮把市政府與市議會都遷到南高雄，主要是針對205兵工廠這塊地大家有不同想法，她拋出這樣的想法，當然需要議會通過，細節須進一步討論。

國民黨議員到場力挺柯志恩（中）。（記者葛祐豪攝）

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