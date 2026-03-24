柯志恩談高雄38變 尹立批38「騙」︰極其諷刺的視覺詐騙

柯志恩談高雄38變，尹力抨擊是38騙，形容政見會像是一場視覺詐騙。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦政見會，提出高雄38變！民進黨高市左楠區議員參選人尹立形容是高雄38「騙」，這是一場極其諷刺的「視覺詐騙」。

尹立表示，已經建立亂砍高雄預算形象的國民黨立委柯志恩大談「高雄願景」，試圖以專業形象為2026市長選戰鋪路，但作為1名在大學教授設計與動畫、曾任職於高雄市政府，並與高雄市民並肩走過罷韓運動的公民，他看到的不是城市希望，而是一場極其諷刺的「視覺詐騙」。

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尹立比較柯志恩在立法院表現、及論述高雄願景時的落差，批評柯志恩論述邏輯荒謬，在中央當「阻力」，在地方演「推力」；而「一手砍預算、一手畫大餅」的行徑，本質上就是將高雄的未來當作政爭人質，是標準的政治詐騙集團。

他認為柯志恩配合黨意在國會選擇不審預算、癱瘓政府運作，這不只是政黨競爭，更是對高雄基層建設的實質傷害；當柯志恩在發表會上讀著華麗講稿時，那些因預算延宕而卡關的民生工程正在縮減、正在流失時效，「精裝版」的空洞承諾比起當年發大財口號更具誤導性。

尹立呼籲，高雄不需要1個在五星級發表會上作秀的參選人，需要的是真正關心城市發展，並能透過實質權力（如審查預算）去「推進」建設的人，而非1個在中央當阻礙發展的煞車皮、在地方當包裝精美的銷售員。

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