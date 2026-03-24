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    首頁 > 政治

    李貞秀稱收了700萬、高虹安否認 吳靜怡：柯文哲講清楚！

    2026/03/24 11:54 即時新聞／綜合報導
    李貞秀昨意外扯出「高虹安拿了柯文哲700萬」，引發輿論熱議。高虹安今急發聲明澄清，吳靜怡對此表示，李貞秀、高虹安及柯文哲一定有人說謊，要柯文哲「出來講清楚」。（資料照）

    李貞秀昨意外扯出「高虹安拿了柯文哲700萬」，引發輿論熱議。高虹安今急發聲明澄清，吳靜怡對此表示，李貞秀、高虹安及柯文哲一定有人說謊，要柯文哲「出來講清楚」。（資料照）

    民眾黨「中配立委」李貞秀國籍爭議還在延燒，昨（23）日晚間開直播時意外扯出「（新竹市長）高虹安拿了（民眾黨創黨主席）柯文哲700萬」，引發輿論熱議。高虹安今天上午急發聲明澄清。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）指出，李貞秀、高虹安、柯文哲3人中一定有人說謊，要柯文哲「出來講清楚」。

    高虹安今天發聲明強調，無論是「外界傳聞中Excel（帳冊）裡的『500』，還是李貞秀所稱法院內聽到的『700』，都是子虛烏有、並非事實」，她未曾收到過。而吳靜怡對此發文分析，李貞秀翻出了政治獻金案外案，指稱柯文哲給了高虹安700萬，但高虹安沒有申報紀錄，而李貞秀點出關鍵證詞，基隆市副市長「邱佩琳經手的幾百萬」，柯文哲並沒有自己拿走，並指稱柯文哲「給了高虹安700萬」。

    吳靜怡指出，從民眾黨申報資料只看到111年度捐贈林冠年10萬元、賴香伶110萬元、陳琬惠20萬元、高虹安300萬元，顯然李貞秀到法院聽到柯文哲相關證詞與實際上金額兜不攏，到底落差的400萬是高虹安拿了柯文哲的錢沒有申報？又或者柯文哲相關證詞有造假之嫌？這攸關於柯文哲政治獻金未申報乙案，不只公益侵占民眾黨的政治獻金，更有可能證實民眾黨不只一人，而是多人收受違法現金。

    吳靜怡強調，柯文哲有沒有拿這些參選人當作募款的人頭？這些現金恐怕沒有進到民眾黨的公庫，而柯文哲現金的私庫到底在哪裡？高虹安又如何取得七百萬？柯文哲如果自證自己沒有拿錢，那麼這把火追查起來，眾多人都將會涉及財產來源不明罪。

    吳靜怡也直言：「柯文哲這幾天這麼愛講，給我出來講清楚！李貞秀如果說謊就滾出立法院，高虹安如果私下拿錢就退出選舉，柯文哲如果偽證那就要加重判刑！很簡單，你們之中一定有人說謊，這題不要再賴給清德了。」

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