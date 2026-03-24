萬美玲質詢怒嗆龔明鑫！林智群酸：不插話會被藍白惡剪

國民黨立委萬美玲（右）質詢行政院長卓榮泰（左一）時，不滿被一旁的經濟部長龔明鑫打斷。（擷取自國會頻道）

中東戰事牽動全球能源、物價神經，卓榮泰今（24日）在立法院備詢時表示，將持續緊盯國際油價變動，並依既有公式檢討油電價格調整；不過質詢過程中，萬美玲與龔明鑫因插話問題爆發口角，畫面曝光後引發熱議。

當時萬美玲質詢電價是否可能上漲，並質疑政府是否低估供電壓力。卓榮泰回應，政府已啟動各項檢視機制，並多次對外說明，至2030年、2032年供電仍可維持穩定。不過當萬美玲進一步提及AI用電需求增加時，站在一旁的龔明鑫數度補充，民生電價目前僅2塊多，且2032年之前仍可穩定供電，隨即遭萬美玲打斷，怒嗆「不要插話好不好，懂不懂這個備詢的一個禮貌啊」、「你至少等人家把問題問完嗎？」、「真的要教教你們耶」。

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卓榮泰隨後緩頰表示，部長只是補充數據讓說明更精確，但萬美玲仍不滿，反批官員插話不當，並指卓講話有時有些冗長，「我也沒有打斷你，尊重彼此講話好不好」。

畫面曝光後引發熱議，律師林智群發文反諷「國民黨委員萬美玲要不到她要的答案（台灣缺電）就不高興，指責官員龔明鑫插話。事實上，碰到藍白委員，真的要插話，不然可能會被拿去剪成自己想要的內容。」

其他網友紛紛留言調侃「他們只想講他們他們要的，回去馬上剪一支電爆對方的短精華，信眾才不管是不是惡魔剪輯」、「阿姨你問了不讓人家回答是問辛酸的嗎」、「立委先不要講鬼話好不好！」

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