李孝亮爆雙重國籍未當兵 將影響中正萬華選情？羅智強4字回應

面對李孝亮雙重國籍與兵役問題，是否影響中正萬華選情？羅智強強調沒有評論。（記者孫唯容攝）

國民黨台北市中正萬華市議員擬參選人李孝亮擁有加拿大雙重國籍，現年35歲的李孝亮至今仍未當兵，引發爭議。今（24）日國民黨立委羅智強跨區域陪同國民黨中正萬華區市議員擬參選人郭音蘭，前往東門市場掃街。面對上述爭議是否影響中正萬華選情，羅智強表示「沒有評論」，並強調郭音蘭是值得大家託付的好選擇。

針對李孝亮尚未當兵，台北市兵役局昨說明，李孝亮依《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法》修法前規定，由「僑民在台投資一千萬元」申請暫緩徵兵處理；雖然去年已修法刪除投資條件，但法不溯及既往，李孝亮具役男身分，但是緩徵條件仍在，不須入伍服役。

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面對媒體詢問李孝亮擁有雙重國籍與兵役問題，是否將影響中正萬華選情？羅智強對此強調「沒有評論」。

至於怎麼看整體中正萬華的選情？羅智強則表示，任何選舉競爭都相當激烈，但是競爭激烈就代表人才輩出，但是不管怎麼說，郭音蘭是值得大家託付的好選擇，因為郭音蘭已準備好了，包括地方服務、市政建設她都相當熟悉，包含國民黨郭音蘭也一直站在前線戰鬥，經歷完整、歷練完整的新生代候選人，希望大家要支持她，讓郭音蘭進入議會來民眾發聲、服務。

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