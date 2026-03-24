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    首頁 > 政治

    李貞秀落淚扯高虹安拿700萬 粉專酸：這場戲怎麼難看又這麼好看

    2026/03/24 12:46 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

    民眾黨中配李貞秀立委身份問題持續發酵，李昨先怒嗆國民黨籍台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗……不配當人」引發網友撻伐；深夜李貞秀又開直播落淚抱怨鍾小平是壞人，更在直播中爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」。對此，臉書粉專「姆士捲」揶揄地說，「怎麼可以這麼難看又這麼好看」。

    粉專「姆士捲」今發文指出，李貞秀昨天罵鍾小平是狗的畫面曝光之後，沒想到被罵的人EQ很高，說那還不快帶他去打晶片不然會被罰錢。

    「姆士捲」直言，「反而是罵人的李貞秀崩潰說大家都欺負她，還順便拖高虹安下水說他拿了阿北七百萬」，最後大酸「怎麼可以這麼難看又這麼好看」、「好歡樂w」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「鍾小平心理素質真的好高」、「欸欸欸高虹安不是自己黨內同伴嗎」、「看起來很像抖音常出現的中國大媽」，還網友笑稱「難道李貞秀才是天地良心，輕鬆進行內部爆破」。

    另，高虹安今天（24日）一早透過市府新聞單位發布聲明影片，高虹安說，無論是外界傳聞中 Excel 裡的「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，都是子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。

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    民眾黨中配李貞秀立委身份問題持續發酵。（圖擷取自「李貞秀 貞人真事 」YT頻道、本報合成）

    民眾黨中配李貞秀立委身份問題持續發酵。（圖擷取自「李貞秀 貞人真事 」YT頻道、本報合成）

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