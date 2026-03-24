通過緊急命令加快核能重啟？ 卓榮泰：目前沒討論 會審慎思考

行政院長卓榮泰立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

賴清德總統表示考慮重啟核二、核三，國民黨立委游顥今天在立法院施政總質詢詢問行政院長卓榮泰，若未來中東戰事一發不可收拾，電力有很大的缺口，是否有可能透過「緊急命令」加快核能重啟？卓表示，目前沒有提到到緊急命令，也沒討論到何時進行討論；這是憲法賦予總統翰政府的基本權利，我們會在這個權利之下審慎的思考，不過目前沒有討論。

游顥表示，現在因為中東的戰事危機非常的嚴峻，確實有很大的缺電的缺口，將來戰事若一發不可收拾，有沒有可能透過緊急命令來加快，目前「核管法」所規定的三階段要到2028年才能夠重啟？

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卓榮泰強調，緊急命令的發布有它一定的程序，是非常嚴謹的，「目前我們沒有提到或是討論到緊急命令是否要在什麼時候進行討論」，都還沒有進行討論。游顥再問，這個部分你確定了沒有討論到？但是因為「核管法」要到2028年，核三才有可能重啟，但如果做了全力準備，但是電力還是有很大缺口，有沒有可能會在相關的會議中來討論來進行這個緊急命令的一個處理？相信只要為了能源永續每個政黨都會支持。

不過，卓榮泰表示，這是一個很多前提和假設性的問題，目前我們努力的是將三、四、五、六月穩定所有的油氣的來源，下半年的規劃是朝更多元的國際市場去搶得更多的貨，甚至是開發新的合作契約，用的就是我們過去跟其他國家良好的各種關係和狀況基礎，我們現在有這樣的把握。

游顥追問，依照國際現實主義，還是以國家利益跟價高者得，所以加速核能重啟，有沒有納入行政院討論或是緊急應變的議題？卓榮泰重申，目前沒有討論這個議題；游再追問，未來會不會？卓說，未來要看現在所用的方式，到上半年、下半年如果都安全餘裕，國際情勢有所轉變，「那我想超越這個討論的過程或許可以不必發生」。

但游顥說，如果情況失控的話，還是必須要進行討論。卓榮泰表示，當然這也是憲法賦予總統跟政府的一個基本權利，我們在這個權利之下審慎的思考，目前是沒有討論。

此外，游顥詢問卓榮泰，針對新式核能，未來有「核五」的可能性嗎？卓說，如果是新式的核能，它要叫做什麼名稱，現在並沒有一個定論，「但未來新式核能的討論，我們希望跟世界能夠同步」。游再問，所以核五的可能性是存在的？不過卓回答，現在他不做這樣的一個表示。

卓榮泰也說，如果世界上討論的新式核能可以進到商轉，而且沒有核安的疑慮，也沒有核廢料那麼難處理的問題，社會也都共識能夠接受，當然政府必須站在世界潮流。游顥說，相信現在核能維持永續，應該已經是不管政黨的共識了；卓則表示，謝謝，請委員支持我們現在所有的措施。

立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢，立委游顥質詢。（記者陳逸寬攝）

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