卓榮泰：反核議題不是神主牌 政策形成、法律變更經充分討論

行政院長卓榮泰立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德日前表示台電將送核二、核三重啟報告至核安會審議，外界質疑民進黨非核家園政策轉彎。國民黨立委萬美玲今天質詢時表示，民進黨過去抱著「非核家園」的神主牌，如今政策大轉彎，府院有無事先討論過？行政院長卓榮泰答詢說：「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，且一個政策要形成及法律變更，都跟部會有充分討論。

立法院會今天邀卓榮泰率部會首長進行施政報告及備詢。萬美玲質詢表示，民進黨過去抱著「非核家園」神主牌，過程中為了反核不惜撕裂台灣社會，把支持核能的人抹黑反科學、不愛台灣。

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萬美玲說，去年在野黨修「核管法」時，也被汙名化為中共攻台開方便之門，甚至成為在野黨立委被大罷免理由。她詢問，如今賴清德突說感謝立法院通過「核管法」，國家政府要依法行政，而政策大轉彎，事先是否有跟他討論過？

卓榮泰答詢說，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，這是過去從環境保護年代，一直到發生多起核能事件後，全球興起對核能檢討的觀念，「它不是神主牌」；而他在立法院本會期的施政報告中，已有提到在「核管法」修法後，政府會啟動必要程序，一個政策要形成及法律變更後，都會跟部會有充分討論。

萬美玲追問，賴清德說要感謝立法院通過「核管法」，不知道他有無提醒總統，當時所有民進黨立委全數投下反對票？卓榮泰表示，只要在立法院中議題的討論是經過民主程序、民主表決，沒有違憲、違法，就是國家法律。

萬美玲說，但當時通過「核管法」的是在野黨，要不要對當時的立委表達感謝？卓強調，如果是充分討論、民主程序，「通過代表國會已經經過充分討論、民主程序，通過一項不會違憲、沒有違法的法律，那就是國家的法律。」

萬美玲重申，民進黨當時全投反對票，今天會對當時在野的汙衊道歉，或罷免在野道歉嗎？民進黨立委還說大罷免成功後再修法，是否對在野表達感謝跟道歉？卓榮泰回應，立法院很多通過的法律，行政院都依法執行，總統也公布，這個沒有問題，「我們重點在於法律通過後，行政部門有沒有認認真真依法執行」。

此外，萬美玲也關切，行政院的「非核家園推動專案小組」如今是否該廢掉？卓榮泰說，非核家園還是在法律當中應該有的，只是把年限拿掉，若將來再生能源、甚至新式能源都可以，我們是另外一種態度來看它。他說，「目前沒有這個廢不廢的問題」，但未來若新式核能夠被大家接受的話，全世界商用、新式核能的用途，台灣如果可以也討論使用的話，那就是另外一個境界了。

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