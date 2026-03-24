國民黨嗆顧立雄：是中華民國還美國的國防部長？

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁今日上午指出，國防部長顧立雄昨天在立法院表示國民黨的「3800億+N」軍購特別條例版本，美國不可能接受，這個說法令她震驚，而且感到可悲，她要問顧立雄，究竟是中華民國的國防部長，還是美國的國防部長？她強調，國民黨支持對美軍購，也是美國亞太戰略的堅定盟友，而且不管冷戰前或冷戰後，國民黨的對美溝通管道始終暢通，國民黨版草案絕對是合理有效的軍購，而且符合財政安全的軍購。

尹乃菁表示，只要未來美國軍售發價單經國會批可後送過來，在野黨就會儘速審議通過，這就是「+N」的意義，而且這樣的預算編列方式符合國軍整建計畫及對美軍購規定，至於國民黨反對商購的原因，就是大家對過往拉法葉案、鐽震案等軍購印象深刻，國民黨不能接受未經嚴格監督審議的商購，並造成無可挽回的結果。

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尹乃菁還說，顧立雄應該記得自己是中華民國的國防部長，而不是美國的國防部長，當然應該站在中華民國的角度來思考，而且軍事採購絕非「願望清單」，賴政府1.25兆的軍購版本究竟藏了多少商購不為人知的貪腐？賴清德總統與顧立雄應該向外界說清楚、講明白，況且如果國防預算是「願望清單」，1.25兆預算恐怕還嫌不夠，大家希望編3兆、4兆、5兆的預算？而且如此龐大的軍購預算，絕對會排擠到其他預算，面對如此不負責任的版本，國民黨當然要善盡責任。

此外，針對國民黨新竹縣長初選參選人、立委徐欣瑩要求停止初選，並質疑對手陳見賢的參選資格，尹乃菁表示，國民黨組發會昨天已經做出聲明，陳見賢具有初選資格。

尹乃菁指出，由於檢肅流氓條例在民國98年已經被宣告違憲，因此國民黨在109年的第20屆全代會把原本黨內規定經一審判決違反檢肅流氓條例有罪，即不具備參與黨內提名初選的條款，也就是所謂的「排黑條款」刪除，在此前提下，陳見賢具備參選資格殆無疑義。

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