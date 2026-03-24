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    首頁 > 政治

    李貞秀發文感謝藍白護航 網友灌爆怒喊：中國人滾出立法院

    2026/03/24 10:55 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委黃捷23日在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事，引發民進黨立委強烈抗議。（記者陳鈺馥攝，資料照）

    民進黨立委黃捷23日在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事，引發民進黨立委強烈抗議。（記者陳鈺馥攝，資料照）

    中配背景立委李貞秀爭議持續延燒，她昨（23）日在立法院內政委員會一度坐上主席台主持議事，引發程序正當性質疑。李隨後發文抨擊民進黨政府，卻遭大批網友湧入留言撻伐，要求其離開國會。

    事件起於23日委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔暫時離席，由李貞秀代理主持議事，引發在場立委不滿。黃捷當場質疑藍白陣營「小動作過多」，認為程序安排不當。

    李貞秀事後在臉書發文表示，感謝國民黨立委廖先翔與張智倫協助調整質詢順序，讓總召陳清龍與陳昭姿能與她進行聯合質詢，並強調相關安排是為維持議事中立與國會尊嚴。

    針對身分爭議，李貞秀指出，《兩岸人民關係條例》明定陸配在台設籍滿10年即可參選，過去蔡英文政府時期亦有案例，質疑現任賴清德政府標準不一。她並表示自己早在27年前已註銷中國戶籍，持有中華民國身分證至今，批評政府對陸配參政採取差別待遇。

    李貞秀同時點名陸委會主委邱垂正未正面回應相關質詢，指控執政黨壓制異議、撕裂社會，並呼籲政府正視其立委身分，停止相關爭議。不過貼文曝光後，引發網友強烈反彈，「妳幹嘛自己不守法還要拖一堆陸配當墊背」、「麥玉珍沒專業論述就算了，連雙重國籍都可以當立委，民眾黨到底下限在哪？」、「一天到晚在我是陸配陸配的叫，請問妳又二婚了嗎？早就不是陸配了」

    與此同時有大批網友要求李貞秀退出立法院，「請雙國籍、不合法之人離開國會！」、「臺灣內政關個中國人屁事？」、「不要臉天下無敵，雙重國籍中國人滾出立法院」、「你就不是立委，一直在自嗨什麼啦」。

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